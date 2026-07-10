Kauana Bilhar muore cadendo dal 27esimo piano di un grattacielo mentre è in vacanza a Dubai: indagini in corso

È morta a 27 anni la modella e influencer brasiliana Kauana Bilhar, 27 anni: è precipitata dal 27esimo piano di un grattacielo a Dubai. Indagini in corso, la polizia non esclude nessuna posta.

Giallo a Dubai dove l'influencer e modella brasiliana Kauana Bilhar, 27 anni, è morta precipitando dal 27esimo piano di un palazzo a Dubai dove si trovava in vacanza. La notizia è stata confermata giovedì 9 luglio dalla madre della giovane, mentre la polizia locale sta indagando sulle cause del decesso. Gli inquirenti vogliono capire se sia caduta o se qualcuno l'abbia spinta. Tutte le piste sono aperte, dal suicidio all'omicidio al femminicidio, nulla è escluso.

"Non ci sono parole in grado di esprimere l'immensità del vuoto che hai lasciato. Oggi non sei più al mio fianco, come sognavo, ma vivrai per sempre dentro di me. In ogni ricordo, in ogni tuo sorriso che conservo nella mia mente. In ogni preghiera, ritrovo un pezzo di te", ha detto la mamma della ragazza, Darla, confermando la notizia della morte della figlia, prima di recarsi a Dubai per seguire le indagini e organizzare il rimpatrio della salma in Brasile.

Il Ministero degli Affari Esteri brasiliano sta seguendo il caso e fornendo assistenza alla famiglia della donna brasiliana. Sono in corso le procedure consolari, mentre la famiglia attende informazioni ufficiali dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti.

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Gli inquirenti stanno lavorando nell'appartamento dove alloggiava Kauana per raccogliere prove. Anche alcuni testimoni sono stati ascoltati. Solo pochi giorni prima del decesso, la vittima aveva condiviso sui social media una immagine del suo anello di fidanzamento con la compagna Barbara Abrantes. Era il 25 giugno scorso.

La notizia della morte della modella brasiliana giunge dopo che un'altra modella, di nazionalità ucraina e scomparsa dopo una festa nel marzo dello scorso anno, è stata ritrovata a Dubai abbandonata sul ciglio di una strada con ferite gravissime. Maria Kovalchuk, 20 anni, era sparita otto giorni dopo aver detto agli amici di essere stata invitata a una festa in un hotel il 9 marzo, a cui aveva partecipato con "due uomini che si sono presentati come rappresentanti del mondo della moda". Un'indagine ha rivelato che la ragazza ha riportato "gravi ferite" dopo essere entrata da sola in un "cantiere ad accesso limitato" ed essere caduta da un'altezza imprecisata, secondo quanto riferito dalle autorità.