Scogliera crolla e colpisce gruppo di sub in mare, donna morta e un disperso a Biarritz: “Sembrava un’esplosione”

La tragedia sotto il faro di Biarritz in Francia. L’allarme lanciato da altri presenti e da un terzo sub che è riuscito miracolosamente a salvarsi e a uscire dall’acqua da solo ma in stato di shock. Vietata la balneazione e la navigazione entro 300 metri dalla scogliera, a causa del rischio di ulteriori crolli.

Una donna è morta e un uomo è disperso in mare a Biarritz, in Francia, dopo che una parte di scogliera è improvvisamente crollata precipitando su un gruppo di sub che in quel momento si stava immergendo nelle acque davanti al promontorio della costa basca che ospita anche un faro. La tragedia si è consumata nella prima serata di ieri, mercoledì 24 giugno, quando intorno alle 20:30 la scogliera si è staccata improvvisamente dal costone precipitando in mare. In quel momento purtroppo sul posto vi era un gruppo di tre sub due dei quali sono stati travolti in pieno dal blocco di circa duemila metri di Pietra e terra.

L'allarme, lanciato da altri presenti e dal terzo sub che è riuscito miracolosamente a salvarsi e a uscire dall'acqua da solo, ha fatto scattare una massiccia operazione di soccorso con elicotteri, sommozzatori e imbarcazioni ma purtroppo per gli altri due subacquei non c'è stato nulla da fare. Una donna è stata individuata senza vita poche ore dopo dai soccorsi e recuperata intorno alle 22:45 mentre un uomo risulta attualmente ancora disperso e per questo le ricerche in tutta la zona proseguono."Sono state mobilitate due squadre di sommozzatori, oltre a una squadra di soccorso specializzata in ambienti pericolosi, poiché le persone erano sepolte sott'acqua" ha dichiarato il viceprefetto di Bayonne che sta coordinando i soccorsi.

Sotto shock invece il sub che si è salvato che è rimasto praticamente illeso ma è stato trasportato in ospedale in stato confusionale dopo aver assistito alla scena. Un momento drammatico come hanno raccontato altri testimoni che si trovavano in zona. "C'è stato un rumore assordante, come un'esplosione, poi tutto è crollato e un'onda si è abbattuta sulla spiaggia" ha raccontato uno di loro a Franceinfo, rivelando: "Il sub che è riemerso poco dopo dall'acqua aveva difficoltà a parlare, è riuscito a malapena a dire a un vigile del fuoco arrivato in quel momento che c'erano due persone sul posto con lui".

"Erano le 20:30 e io e mia figlia avevamo deciso di fare un'escursione vicino al faro di Miramar. All'improvviso abbiamo sentito un rumore fortissimo, come un tuono, provenire da sotto il faro. Ci siamo girati e abbiamo visto un'intera sezione della scogliera crollare. Io sono corso verso la spiaggia; mia figlia era terrorizzata. Il crollo ha provocato un'onda enorme, alta un metro e mezzo. In seguito, sono tornato sul posto: avevamo visto tre subacquei entrare in acqua e potevamo vedere le loro boe arancioni vicino alla sezione crollata" ha raccontato un altro testimone

Dopo lo spavento iniziale, in zona infatti sono accorsi immediatamente surfisti, alcune imbarcazioni e anche molti bagnanti che hanno tentato di offrire soccorso. Molte persone infatti si trovavano ancora sulla vicina spiaggia di Miramar per rinfrescarsi dalle temperature torride che hanno colpito la Francia. Dopo le prime operazioni di soccorso, però, l'area è stata fatta evacuare e chiusa al pubblico a causa di una valutazione sulla stabilità della scogliera. Vietata la balneazione e la navigazione entro 300 metri dalla scogliera, a causa del rischio di ulteriori crolli.