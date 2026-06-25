Iran, la guerra in diretta, Rutte: “Da basi italiane decollati 500 aerei Usa”, Trump: “Nessuno ci ha aiutato, contrariato da Italia”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 25 giugno in tempo reale. È scoppiata una polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che a Fox News ha parlato di circa 500 aerei americani decollati da basi in Italia a sostegno dell'operazione "Epic Fury". Una ricostruzione subito contestata dal ministero della Difesa italiano, che ha precisato come fossero stati autorizzati esclusivamente voli tecnici e logistici. Successivamente anche la Nato ha chiarito che il supporto citato da Rutte era di natura logistica. Il presidente USA Donald Trump ha criticato diversi alleati europei, tra cui Italia, Francia, Germania e Regno Unito, accusandoli di non aver sostenuto Washington. Da Teheran, il portavoce degli Esteri Esmaeil Baqei ha chiesto spiegazioni all'Italia, parlando di presunta complicità nell'aggressione contro l'Iran e minacciando possibili conseguenze. Trump, dal canto suo, sostiene che gli Usa stiano "vincendo" e che l'Iran stia facendo importanti concessioni.