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Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta, Rutte: “Da basi italiane decollati 500 aerei Usa”, Trump: “Nessuno ci ha aiutato, contrariato da Italia”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: polemica sulle parole del segretario Nato Mark Rutte, che ha parlato di voli americani decollati anche da basi italiane per sostenere l’operazione “Epic Fury”. Roma precisa che si è trattato solo di supporto tecnico e logistico. Intanto Teheran accusa l’Italia di complicità e chiede chiarimenti.

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25 Giugno 2026, 07:00
A cura di Gabriella Mazzeo
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 25 giugno in tempo reale. È scoppiata una polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che a Fox News ha parlato di circa 500 aerei americani decollati da basi in Italia a sostegno dell'operazione "Epic Fury". Una ricostruzione subito contestata dal ministero della Difesa italiano, che ha precisato come fossero stati autorizzati esclusivamente voli tecnici e logistici. Successivamente anche la Nato ha chiarito che il supporto citato da Rutte era di natura logistica. Il presidente USA Donald Trump ha criticato diversi alleati europei, tra cui Italia, Francia, Germania e Regno Unito, accusandoli di non aver sostenuto Washington. Da Teheran, il portavoce degli Esteri Esmaeil Baqei ha chiesto spiegazioni all'Italia, parlando di presunta complicità nell'aggressione contro l'Iran e minacciando possibili conseguenze. Trump, dal canto suo, sostiene che gli Usa stiano "vincendo" e che l'Iran stia facendo importanti concessioni.

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Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 25 giugno

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È polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che a Fox News ha parlato di 500 aerei americani decollati da basi in Italia a sostegno dell'operazione "Epic Fury". La ricostruzione è stata contestata dal ministero della Difesa italiano, che ha precisato che erano stati autorizzati solo voli tecnici e logistici.  Il presidente USA Donald Trump ha criticato diversi alleati europei, tra cui Italia, Francia, Germania e Regno Unito, accusandoli di non aver sostenuto Washington. Da Teheran, il portavoce degli Esteri Esmaeil Baqei ha chiesto spiegazioni all'Italia, parlando di presunta complicità nell'aggressione contro l'Iran. Gli Usa, dal canto loro, hanno fatto sapere che i negoziati "stanno andando bene" e che non accetteranno l'imposizione di alcun pedaggio alle navi che navigano nello Stretto di Hormuz.

A cura di Gabriella Mazzeo
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