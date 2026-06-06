Fermo, crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio: 1 morto e 2 feriti. Giovane estratto vivo dalle macerie

Una palazzina è crollata all’alba a Porto Sant’Elpidio dopo una probabile esplosione di gas. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti. Una ragazza ancora sotto le macerie.

Le immagini della palazzina dopo il crollo a Porto Sant’Elpidio (tramite Vigili del Fuoco)

All'alba di questa mattina, sabato 2 giugno, una palazzina è esplosa a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. L'esplosione è avvenuta poco prima delle 6 in uno stabile in via Trentino, nelle vicinanze della statale Adriatica. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas che avrebbe innescato prima la deflagrazione e poi le fiamme.

Nella palazzina risiedevano due nuclei familiari. Un uomo è morto mentre gli anziani genitori sono rimasti feriti: il padre è stato trasportato all'ospedale di Fermo mentre la madre è stata soccorsa in eliambulanza e trasferita all'ospedale di Torrette di Ancona.

Un ragazzo invece è stato estratto vivo dalle macerie durante la ricerca di dispersi da parte dei vigili del fuoco. Le ricerche continuano con l'ausilio del nucleo Usar (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

L'esplosione ha completamente è stata così forte da distruggere insieme alla palazzina anche le vetrate degli edifici e dei negozi nel raggio di alcune centinaia di metri. Un edificio attiguo a quello crollato è oggetto di verifiche.

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