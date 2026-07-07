Donna di 59 anni trovata morta in casa dal figlio a Sanremo: si indaga per omicidio

Il ventenne è rincasato ma non riusciva a entrare e ha chiamato i pompieri facendo la terribile scoperta. Sul corpo della donna sono stati riscontrati segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento.

immagine di repertorio

Si indaga per omicidio a Sanremo dove nelle scorse ore una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa sua con evidenti ferite all’interno di un’abitazione in zona collinare. La scoperta del cadavere risale alla tarda serata di ieri, lunedì 6 luglio, quando gli inquirenti sono giunti sul posto in via Hope a seguito di una segnalazione da parte del figlio, ma la notizia è trapelata solo in queste ore, nella mattina di martedì.

A lanciare l'allarme sarebbe stato il figlio ventenne della donna che, rincasando dopo un serata fuori con gli amici, non è riuscito più a entrare e ha chiamato i soccorsi con una telefonata ai numeri di emergenza. Sul posto sono intervenuti per primi i vigili del fuoco che, intorno alle 22, sono entrati in casa forzando una portafinestra. Poco dopo la terribile scoperta del cadavere della donna. Per la 59enne purtroppo non c'era più nulla da fare. Dopo le prime indagini e da un primo esame esterno del corpo della 59enne da parte del medico legale, sarebbe emersa sempre di più l’ipotesi di un omicidio ma sul caso le indagini sono ancora in una fase iniziale e gli accertamenti investigativi sono in corso per cercare di ricostruire con esattezza i fatti.

Il cadavere infatti pare presentasse segni evidenti di violenza al collo e ai polsi che hanno fatto scattare all'ipotesi di uno strangolamento . Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia che sta vagliando i vari elementi raccolti finora. Gli investigatori si starebbero concentrando proprio sul racconto del figlio della donna per cercare di ricostruire cosa sia accaduto nella casa. Il ventenne ha riferito agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza con gli amici e di essere rincasato alle 22 trovando la porta bloccata e nessuno che rispondeva dall'interno.

Al momento del fatto il padre del ragazzo si trovava fuori casa e il giovane ha chiamato i pompieri. I vigili del fuoco sono entrati in casa passando da un balcone e poi hanno aperto la porta di ingresso che era stata chiusa dall'interno. Secondo un primo accertamento medico-legale, a quel punto la morte della donna era avvenuta da almeno tre ore.