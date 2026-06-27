Ceriana, Mary Hopkins trovata morta in casa. Fermato il compagno: “L’ho soffocata con un cuscino”

Una 54enne di origini americane, Mary Elizabeth Hopkins, è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, nell’entroterra di Imperia. Il compagno Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, si è presentato ai carabinieri e sarebbe stato fermato. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata soffocata con un cuscino.

Una donna di 54 anni è stata trovata senza vita all’interno di una casa isolata nei boschi di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, in provincia di Imperia. La vittima è Mary Elizabeth Hopkins, di origini statunitensi, che viveva nell’abitazione di strada Mainardo insieme al compagno Becken Olivieri, 50 anni, italiano di origini mauriziane.

Per il delitto è stato fermato proprio Olivieri, che si è presentato nel pomeriggio alla caserma dei carabinieri di Sanremo e avrebbe raccontato quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, ancora da verificare nei dettagli, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino all’interno della casa dove la coppia viveva.

Il femminicidio potrebbe essersi consumato già nella giornata di venerdì, mentre il ritrovamento del corpo è avvenuto nelle ore successive. L’abitazione si trova in una zona boschiva e isolata: una posizione che avrebbe potuto rendere più difficile individuare rapidamente quanto accaduto.

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Olivieri, che secondo quanto emerso viveva in maniera riservata ed era conosciuto nella comunità di Ceriana, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ascoltando la sua versione dei fatti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e chiarire cosa sia avvenuto all’interno dell’abitazione. Tra le ipotesi valutate dagli inquirenti ci sarebbe anche quella di una lite degenerata, con il movente ancora da accertare.

Sul posto è intervenuto il sostituto procuratore della Procura di Imperia Francesco Monaco, insieme al medico legale incaricato degli accertamenti sul corpo della vittima. Dopo una prima ispezione esterna, la salma è stata trasferita e sarà sottoposta ad autopsia, esame che dovrà stabilire le cause della morte e fornire elementi utili per fissare l’orario del decesso.

La casa è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnico-scientifici dei carabinieri. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi presenti nell’abitazione per verificare la ricostruzione dei fatti.