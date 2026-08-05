Muore per il caldo mentre raccoglie le patate nell’orto di casa: trovato il corpo dopo ore

Una donna di 90 anni è morta per il troppo caldo mentre stava raccogliendo le patate nell’orto di casa: è stata trovata alcune ore dopo. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Tragedia nell'orto di una casa a Valdagno, in provincia di Vicenza. Una donna si è sentita male per l'eccessivo caldo ed è morta improvvisamente mentre stava raccogliendo le patate nel campo di sua proprietà. La vittima aveva 90 anni, non ha retto alle altissime temperature di questi giorni: lo sforzo che ha fatto per raccogliere le patate le è stato fatale.

Il suo corpo è stato scoperto dopo alcune ore. Solo allora sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma i medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. La morte è stata correlata al calore, in seguito a un malore. Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri che hanno fatto tutti gli accertamenti del caso.

Non è la prima vittima del caldo di questa estate. Nei giorni scorsi è morto l‘operaio Maurizio Trenta per un malore avuto sul posto di lavoro nel Bresciano. Il decesso è stato improvviso e per questo è stato associato al caldo estremo. L'uomo infatti non soffriva di alcuna patologia. Dalla ricostruzione di quanto accaduto, Maurizio Trenta stava lavorando sulla copertura di un'abitazione a Trenzano quando si è sentito male. E soprattutto era impegnato nel suo lavoro in un orario in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto fermare tutte le attività: Regione Lombardia ha infatti imposto una pausa in orari specifici per i lavoratori che svolgono mansioni sotto il sole e che, durante giorni di caldo estremo, potrebbero compromettere la propria salute. Per questo la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti dei datori di lavoro. Si procederà con tutte le verifiche e le indagini.