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Morto il naturalista Manuel Mongini: è stato punto da un calabrone mentre lavorava nel suo orto

L’uomo, esperto ornitologo e naturalista, è stato punto da un calabrone a un orecchio mentre stava lavorando nel suo orto a Soriso. È deceduto poco dopo probabilmente a causa di uno shock anafilattico.
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A cura di Susanna Picone

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Manuel Mongini, 74 anni, noto ornitologo ed esperto naturalista, è morto domenica 2 agosto in seguito alla puntura di un calabrone. L’uomo stava lavorando nel suo orto a Soriso, comune nella provincia di Novara, in Piemonte, quando si è sentito male. Il 74enne era intento a raccogliere degli ortaggi nell’orto di casa quando sarebbe stato punto da un calabrone a un orecchio. Ha subito raccontato alla compagna che era con lui quanto accaduto e si è fatto applicare una pomata lenitiva, ma nel giro di pochi minuti la situazione è precitata e lui ha perso conoscenza.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto per Mongini non c’era già più nulla da fare: l’uomo è morto pochi minuti dopo la puntura dell’insetto, probabilmente a causa di uno shock anafilattico. Si tratta di una grave reazione allergica che si verifica quando il sistema immunitario reagisce in modo sproporzionato a una sostanza esterna normalmente innocua per la maggior parte delle persone, rilasciando massicce quantità di istamina e altri mediatori chimici nel sangue. Per una triste coincidenza, anche il cane del settantaquattrenne era morto in maniera del tutto analoga.

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La scomparsa di Mongini ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano per il suo impegno nello studio della natura e dell’avifauna del territorio. Come ricorda La Stampa, Mongini era stato coautore, insieme a Elena Marcon, di diversi volumi dedicati alla fauna, tra cui l’opera “The world of animals” distribuita anche sul mercato internazionale. Sul piano della ricerca aveva collaborato a lungo con Sergio Frugis, uno dei fondatori del Centro Italiano Studi Ornitologici (Ciso), intenso poi era stato il suo lavoro sul campo sull'Isola di Montecristo dove era rimasto a lungo per tracciare le rotte migratorie degli uccelli.

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