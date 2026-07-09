Treviso, la nonna travolge il nipotino con l’auto in retromarcia e lo uccide: il piccolo aveva 1 anno e mezzo

A Treviso un bimbo di un anno e mezzo è stato investito dall’auto della nonna mentre faceva retromarcia. È morto in ospedale per le gravi ferite alla testa.

Tragedia a Zero Branco, in provincia di Treviso. Nella serata di mercoledì 8 luglio una nonna ha investito il nipotino con l'auto mentre stava facendo retromarcia. Una manovra banale e quotidiana: la donna stava rientrando a casa e come sempre stava parcheggiando la macchina davanti all'abitazione. Ieri però il piccolo è sfuggito alla mano dei genitori ed è corso verso l'auto, finendo per venire travolto.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi ma le condizioni del piccolo sono parse subito disperate. Aveva gravi ferite alla testa e nonostante la corsa disperata in ambulanza verso il pronto soccorso di Treviso, i medici non sono riusciti a salvarlo. Il bambino, di appena un anno e mezzo, è morto all'ospedale Ca' Foncello.

La nonna in lacrime: "L'ho ucciso io"

Secondo la ricostruzione riportata da Il Gazzettino, la nonna stava rientrando a casa con l'altra nipotina di otto anni. Quando il bimbo ha visto l'auto si è allontanato dalla mamma con la quale era in giardino. La nonna non si è accorta di quello che stava succedendo e ha proseguito la manovra come al solito. A quel punto il bimbo è stato colpito alla testa.

Il bimbo viveva insieme alla sorellina, ai genitori e alla nonna nel piccolo Comune trevigiano. Una famiglia di origine moldava che da anni abitava sul territorio. La tragedia ha scosso l'intera comunità sia per l'età della vittima che per il dramma familiare.

Sul posto, infatti, quando sono arrivati i Carabinieri per accertare la dinamica di quanto è accaduto, hanno trovato la nonna sconvolta che ripeteva tra le lacrime: "L'ho ucciso io, l'ho ucciso io".

Disposta l'autopsia sulla piccolo: indagini in corso

Per accertare i fatti è stata aperta un'indagine. L'auto è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. La nonna, la sera stessa di mercoledì, si è recata alla stazione dei Carabinieri per essere ascoltata.

Inoltre, il bimbo verrà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni. L'ipotesi più probabile resta quella della morte per trauma cranico in conseguenza dell'impatto col veicolo.