Rubano pannolini in negozio, polizia interviene, spara all’auto e uccide bimbo di un anno: tragedia in Mississippi

La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di taccheggio in un supermercato in Mississippi. Secondo gli agenti, l’auto con due donne e il piccolo è scappata rischiando di investire un poliziotto e un collega ha sparato. La famiglia del piccolo: “Non rappresentavano nessuna minaccia”.

Tragedia in Mississippi dove un bambino di un anno è stato ucciso e una donna ferita gravemente dopo che un agente di polizia ha sparato contro un’auto che fuggiva dopo un furto di pannolini in un supermercato Walmart. Sulla terribile sequenza, avvenuta domenica pomeriggio a Senatobia, nell’area metropolitana di Memphis, le autorità hanno aperto una indagine per accertare i fatti.

Secondo un primo report preliminare reso noto dall'Ufficio investigativo del Mississippi, gli agenti di polizia di Senatobia e gli sceriffi della contea di Tate erano intervenuti sul posto, poco dopo le 14:00 di domenica, in seguito a una segnalazione di taccheggio al supermercato con relativa fuga. Gli addetti del negozio hanno riferito di due donne e un bambino fuggire dal negozio con della merce presa dagli scaffali, in particolare dei pannolini.

I poliziotti hanno intercettato i sospetti ancora nel parcheggio del centro commerciale dove però poco dopo si è consumato il dramma. Secondo la polizia, gli agenti sono scesi e hanno intimato l’alt ma l’automobilista si è data alla fuga rischiando di investire uno dei poliziotti. A questo punto un altro ha fatto fuoco verso la vettura colpendo il bimbo e la zia.

La vettura si è poi allontanata dirigendosi di corsa nell’ospedale più vicino, dove però il piccolo è arrivato già morto e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Soccorsa invece la donna che è stata ricoverata con ferite gravi ed è in condizioni critiche.

"Gli agenti hanno tentato di fermare il veicolo, ma il conducente ha guidato nella loro direzione, rischiando di investirne uno", ha dichiarato il Mississippi Bureau of Investigation, aggiungendo che "Un agente ha quindi aperto il fuoco e il veicolo si è dato alla fuga" e che nessun poliziotto è rimasto ferito. Al momento non è stato chiarito il numero di spari e quanti colpi hanno raggiunto la vettura.

I familiari del piccolo contestano però la ricostruzione e l'intervento della polizia e chiedono che i responsabili vengano chiamati a risponderne. “Il dipartimento di polizia non ci dice niente. Hanno portato via il corpo del bambino senza che nessuno lo vedesse. Tutto quello che sappiamo è che un'auto è stata crivellata di colpi e un bambino di un anno è stato ucciso, e poi nessuno ci dice niente, come se non contassimo nulla”, ha dichiarato la bisnonna del piccolo.

"Un poliziotto ha sparato, aprendo il fuoco in un luogo pubblico, presumibilmente per dei pannolini Pampers", ha detto invece la nonna del bambino e sorella della donna gravemente ferita, aggiungendo: "Qualunque sia stata la causa dell'incidente, non c'era comunque bisogno di sparare a due adulti e a un neonato che non rappresentavano nemmeno una minaccia". “Tutti coloro che sono stati coinvolti devono essere chiamati a rispondere delle proprie azioni. Non mi arrenderò finché non otterrò giustizia” ha concluso la nonna del piccolo.