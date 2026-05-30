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Altavilla Vicentina, bimbo di 1 anno si chiude nell’auto della nonna sotto il sole: salvato dai carabinieri

Un bimbo di 1 anno è rimasto chiuso nell’auto della nonna, parcheggiata sotto il sole, per errore. Il bimbo avrebbe premuto per sbaglio il pulsante della chiusura centralizzata della vettura, facendo poi cadere il telecomando.
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A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine di repertorio
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Un bimbo di un anno si è chiuso nell'auto dei nonni sotto il sole con il telecomando. Il piccolo è stato salvato dai carabinieri chiamati dalla nonna. A dare man forte ai militari, intervenuti ad Altavilla Vicentina, anche i vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, la nonna del bambino, dopo aver parcheggiato, era scesa momentaneamente dalla macchina lasciando le chiavi in mano al nipotino. In quei pochi istanti che sarebbero serviti per aprire la portiera del passeggero, il bambino ha inavvertitamente premuto il pulsante della chiusura giocando con il telecomando. Le chiavi sono poi cadute sul pianale e il minore è rimasto chiuso dentro.

La richiesta di aiuto al 112 della nonna è scattata subito e sul posto è subito giunta una pattuglia dei carabinieri di Brendola. I militari si sono adoperati subito per salvare il piccolo chiuso in auto, esposta al caldo torrido. I carabinieri si sono divisi i compiti, uno facendo leva con forza sulla parte superiore del finestrino, distanziandolo leggermente dal telaio per far circolare l'aria nell'abitacolo, un altro monitorando i parametri del piccolo e un altro ancora si è invece adoperato per infrangere il vetro posteriore del finestrino. Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco, che sono poi riusciti a recuperare il minore e ad affidarlo alle cure della nonna.

Il piccolo è stato poi visitato e trovato in ottime condizioni di salute. I genitori hanno ringraziato i soccorritori per poi riportare il piccolo, fortunatamente illeso, a casa. Solo tanta paura per la famiglia e per la nonna del minore, che ha comunque mantenuto la lucidità allertando subito i soccorsi e facendo di tutto per aiutare il bimbo a restare calmo. La vicenda si è però conclusa al meglio e tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

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