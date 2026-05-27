Incidente a La Spezia, la Polizia trova cane morto in una delle auto coinvolte: “Lasciato sotto il sole”

A La Spezia la Polizia locale ha trovato un cane morto nel bagagliaio di un’auto coinvolta in un incidente. Denunciata una coppia di 78enni. L’animale sarebbe stato lasciato a lungo sotto il sole dentro al veicolo.

Immagine di repertorio.

La forze dell'ordine intervengono per un incidente stradale e trovano un cane morto nel bagagliaio di una delle auto coinvolte. Il fatto è accaduto La Spezia, dove la Polizia locale ha denunciato una coppia di 78enni per le ipotesi di reato connesse alla tutela penale degli animali.

Infatti, all'interno del portabagagli della Panda su cui viaggiava la coppia è stato trovato morto un cane che, secondo le indagini svolte successivamente, sarebbe stato lasciato all'interno del veicolo in sosta sotto il sole cocente di queste giornate di caldo anomalo.

Stando a quanto è stato ricostruito, le indagini sull'accaduto hanno preso piede nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, quando la Polizia locale è intervenuta in centro città per ricostruire un sinistro tra una Panda e un'auto guidata da un uomo. Il sinistro che aveva generato una lite tra le parti in causa.

Gli agenti, rapidamente sopraggiunti sul posto, hanno immediatamente notato all'interno della Fiat il cane privo di vita, successivamente preso in custodia da un veterinario e i resti dell'animale sono stati sottoposti a sequestro probatorio.

Dagli elementi acquisiti, anche tramite l'analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale, la Polizia Locale avrebbe scoperto che l'animale era stato trasportato nel vano bagagli del veicolo e che, già dalla mattinata dello stesso giorno, durante una sosta presso un distributore, era stato notato ancora vivo ma in difficoltà per il caldo.

Il cane sarebbe quindi rimasto all'interno del veicolo in sosta fino al pomeriggio inoltrato, in piena esposizione al sole. A quanto si apprende, la magistratura svolgerà adesso l'autopsia sulla carcasse del cane, per ricostruire le circostanze della morte dell'animale. In merito all'incidente, la Polizia Locale sta inoltre accertando l'ipotesi di sinistro stradale con fuga.