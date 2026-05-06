Scontro auto-moto a Palermo, grave una donna: senza documenti, non si conosce ancora la sua identità

Grave incidente a Palermo tra auto e scooter tra via Wagner e via Stabile. Fanpage.it apprende che le due persone sulla moto sono entrambe in prognosi riservata. La donna non aveva i documenti ma la Polizia è vicina a risalire alla sua identità.

Grave incidente tra un'auto e una moto questa notte alle ore 2.30 a Palermo. L'uomo e la donna in sella alla moto sono entrambi gravi, in prognosi riservata all'ospedale Civico della città. A complicare il tutto c'è il giallo circa l'identità della donna che non aveva nella borsa i documenti.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si tratta di una donna di nome Serena, di circa 40 anni, originaria di Palermo ma trasferitasi da diverso tempo in Toscana. La Polizia municipale è vicina a risalire alla sua identità mentre lei sta lottando tra la vita e la morte.

L'incidente è avvenuto in piena notte, fra via Wagner e via Mariano Stabile, un incrocio noto alle cronache per il numero crescente di incidenti. Secondo le ricostruzioni, la moto si sarebbe scontrata con un taxi che arrivava dalla direzione opposta. Gli occupanti del ciclomotore sono quindi caduti riportando gravi lesioni. Al momento dell'arrivo dei soccorsi l'uomo era semi-cosciente, ma non in grado di parlare, ed è riuscito solo a riferire il nome della donna che era con lui.

Serena invece era incosciente e al momento sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Civico di Palermo. Probabilmente la donna al momento della caduta ha battuto con forza la testa e il torace.

Ora la Polizia sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente grazie ad alcune telecamere presenti in zona che sarebbero puntate proprio sull'incrocio. Non è ancora chiaro se la coppia sullo scooter stava indossando i caschi oppure no.