Sarzana, scontro frontale moto-auto il giorno di Pasqua: morti marito e moglie, grave l’automobilista colto da infarto

Il tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di Pasqua è costato la vita a marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni, che viaggiavano a bordo della loro moto che si è scontrata frontalmente con un’auto il cui conducente ha accusato un infarto dopo l’impatto ed è ricoverato in gravi condizioni.

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Weekend di Pasqua tragico sulle strade dello Spezzino, in Liguria, dove in poche ore si sono registrati quattro decessi a causa di tre diversi incidenti stradali che hanno coinvolto motociclette. Vicino a Sarzana marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni, sono deceduti a seguito di un terribile schianto tra la loro motocicletta e un'auto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio della domenica di Pasqua, poco dopo le 18 del 5 aprile, all'altezza del ponte sul Magra.

Per motivi ancora da chiarire, i due coniugi si sono trovati sulla stessa traiettoria di una vettura mentre percorrevano la via Aurelia Sud a bordo del mezzo a due ruote. Un impatto devastante come si intuisce dai resti del motociclo e dai pesanti danni alla vettura il cui parabrezza sul lato destro è stato completamente sfondato. Nello schianto le due vittime sono state scaraventate a diversi metri sull'asfalto dove sono rimaste prive di sensi.

Inutile per i due l'intervento immediato dei sanitari del 118 accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza degli altri automobilisti di passaggio. Vista la gravità dell'incidente stradale, la centrale operativa aveva allertato anche l'elisoccorso ma nonostante gli sforzi dei medici e l'immediato trasporto in ospedale, per i due non c'è stato nulla da fare e circa un'ora dopo lo schianto è arrivata la notizia del loro decesso.

Soccorso dai medici intervenuti sul posto e trasportato in codice di massima urgenza in ospedale anche l'automobilista al volante della vettura coinvolta nello schianto. L'uomo a seguito dell'impatto è stato colto da un infarto e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell'ordine tra cui la polizia a cui è toccato il compito dei rilievi che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale mortale.

La tragedia è arrivata poche ore dopo i due incidenti avvenuti sabato sempre in provincia di La Spezia con il coinvolgimento di altri due motociclisti, di 81 e 38 anni, che hanno perso la vita in due diversi scontri a Lerici e sul rettilineo della Ripa.