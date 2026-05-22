Governo Meloni, scontro sulla Flotilla, opposizioni chiedono sanzioni a Israele. Oggi Cdm per prolungare taglio accise: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso della Flotilla per Gaza e le tensioni interne alla maggioranza. Il ministro degli Esteri Tajani ha ribadito che il governo intende chiedere sanzioni europee solo nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, e non contro l'intero governo Netanyahu. Dalle opposizioni Giuseppe Provenzano (Pd) ha sottolineato che l'Italia può procedere con le sanzioni anche in autonomia, e che potrebbe votare per la sospensione degli accordi Ue-Israele. Nel frattempo nella notte sono arrivati a Roma tutti gli attivisti italiani liberati da Israele.
Oggi il governo si riunisce in Consiglio dei ministri. Atteso un decreto legge "tampone", come l'ha definito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sulla situazione dell'energia. In particolare, oggi è l'ultimo giorno in cui è in vigore il taglio delle accise sul carburante. Il governo dovrebbe rinnovarlo per una settimana, fino a inizio giugno, per poi valutare nuovamente come si evolve la situazione.
Centinaia in piazza Montecitorio, al presidio 'un urlo per la Palestina'
Centinaia di persone si sono riunite ieri sera davanti a piazza Montecitorio per partecipare al presidio "Un urlo per la Palestina", organizzato in solidarietà con i palestinesi e gli attivisti sequestrati illegalmente da Israele a bordo della Flotilla. Fischietti, tamburi, pentole e cucchiai: obiettivo fare più rumore possibile per mantenere alta l'attenzione e protestare contro l'impunità di Israele.
Moratti: "Quella della Flotilla non è formula giusta, più una provocazione"
"Ritengo che probabilmente quella della Flotilla non sia una formula giusta, è possibile sia più una provocazione. Io comunque non sono per condannare solo Ben Gvir, ma tutto il governo Netanyahu nel suo insieme. Attenzione però nell'attaccare il governo israeliano a non far montare un odio razziale nei confronti del popolo ebraico", ha detto l'europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti a Otto e mezzo ieri sera su La7.
"Il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano e chiesto il rilascio immediato degli attivisti. È stata la prima cosa che ha fatto il governo italiano, unitamente a mettere all'ordine del giorno nel prossimo Cdm sanzioni mirate al ministro Ben Gvir. Ha fatto tutto quello che era in potere di fare il governo italiano. Ci troviamo di fronte a una reazione sproporzionata e inaccettabile del governo Netanyahu rispetto a un'aggressione da parte della Palestina a Israele; non scordiamo che in una giornata sono state trucidate 1200 persone. Vanno riconosciuti due popoli e due Stati. Fino a quando la Palestina non verrà riconosciuta anche ad altri livelli internazionali, perché il governo dovrebbe inserirsi in una dialettica che non riguarda solo l'Italia?" ha proseguito Moretti. Poi ha aggiunto: "Sono assolutamente contraria a quello che sta facendo Netanyahu e l'ho detto anche all'ambasciatore israeliano. Il governo italiano sta lavorando per mantenere relazioni diplomatiche per poter attivare aiuti umanitari".
Flotilla: attivisti sudcoreani denunciano torture e violenze
Due attivisti sudcoreani della Global Sumud Flotilla sequestrati illegalmente da Israele in acque internazionali hanno denunciato, al loro rientro in Corea del Sud, di aver subito torture e violenze insopportabili durante la detenzione da parte delle autorità israeliane. All'arrivo in aeroporto, Kim Ah-hyun ha dichiarato di essere stata più volte colpita al volto dalle forze israeliane dopo la cattura e di avere problemi di udito all'orecchio sinistro. Kim Dong-hyeon ha invece accusato Israele di aver torturato gli attivisti e di averli sottoposti a violenze insopportabili.
Flotilla, Prodi: "Governo contro Ben Gvir? Lui obbedisce a Netanyahu, da Meloni condanna tardiva"
"Se la prendono con il ministro Ben Gvir quando la Marina l'ha inviata Netanyahu. Il ministro Ben Gvir obbedisce al premier Netanyahu, e solo dopo la grande indignazione sollevata" dalle immagini condivise di Ashdod "allora il governo ha fatto una lieve curva", ha dichiarato l'ex premier e presidente della Commissione Ue Romano Prodi ospite ieri sera a Piazza Pulita su La7.
"L'atteggiamento del governo rispetto quanto accaduto agli attivisti della Flotilla e la condanna tardiva nei confronti del governo israeliano non mi meraviglia", taglia corto Prodi. "Il nostro governo si è sempre schierato con Trump e Netanyahu e solo quando si è arrivati a punti indescrivibili hanno corretto un pochino per non perdere consensi".
Flotilla, Delia: "Attivisti molto provati, non so quanto ci vorrà loro per superare questa esperienza, se mai la supereranno"
"Gli attivisti hanno raccontato che sono stati trattati in modo abominevole, hanno visto trattare in maniera atroce anche delle donne, che hanno subito pesantissime violenze e molestie sessuali", ha dichiarato all'AGI Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla. "Hanno parlato dell'uso di taser, proiettili di gomma. Francamente li ho visti tanto provati. Non so quanto ci vorrà loro per superare questa esperienza, se mai la supereranno".
Flotilla, a Roma gli ultimi attivisti italiani: "Torturati e umiliati"
"Mmi prendevano per i capelli e mi tiravano su come trofeo", parlano di torture gli attivisti rientrati finalmente a Roma, sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. "A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente ma è stata anche una tortura psicologica. Per andare al porto mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro, dove non si vedeva nulla e fuori i cani che abbaiavano e graffiavano sul ferro", è la testimonianza di Antonella Mundu, toscana.
"Se prima eravamo tornati umiliati ma sostanzialmente integri, stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte", dichiara Luca Poggi, 28 anni. "Mi hanno buttato a terra, riempito di botte in quattro, mi mettevano fascette sulle mani stringendole e poi le staccavano via tirandole. Ma ancora, cercavano di farmi uscire la spalla, oppure mi prendevano per i capelli e mi alzavano su tipo trofeo", racconta ancora Marco Montenovi, 43enne di Ancona. Attorno a loro sono centinaia le persone ad accoglierli.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caso della Flotilla
Non si ferma il dibattito sulla Global Sumud Flotilla, anche ora che gli attivisti italiani sono tornati a casa. Il governo Meloni chiede sanzioni europee solamente verso il ministro israeliano Ben Gvir, mentre le opposizioni chiedono una presa di posizione più decisa. Oggi è in programma un Consiglio dei ministri che dovrebbe prolungare il taglio delle accise per una settimana, fino all'inizio di giugno.