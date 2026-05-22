Governo Meloni, scontro sulla Flotilla, opposizioni chiedono sanzioni a Israele. Oggi Cdm per prolungare taglio accise: news in diretta

"Ritengo che probabilmente quella della Flotilla non sia una formula giusta, è possibile sia più una provocazione. Io comunque non sono per condannare solo Ben Gvir, ma tutto il governo Netanyahu nel suo insieme. Attenzione però nell'attaccare il governo israeliano a non far montare un odio razziale nei confronti del popolo ebraico", ha detto l'europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti a Otto e mezzo ieri sera su La7.

"Il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano e chiesto il rilascio immediato degli attivisti. È stata la prima cosa che ha fatto il governo italiano, unitamente a mettere all'ordine del giorno nel prossimo Cdm sanzioni mirate al ministro Ben Gvir. Ha fatto tutto quello che era in potere di fare il governo italiano. Ci troviamo di fronte a una reazione sproporzionata e inaccettabile del governo Netanyahu rispetto a un'aggressione da parte della Palestina a Israele; non scordiamo che in una giornata sono state trucidate 1200 persone. Vanno riconosciuti due popoli e due Stati. Fino a quando la Palestina non verrà riconosciuta anche ad altri livelli internazionali, perché il governo dovrebbe inserirsi in una dialettica che non riguarda solo l'Italia?" ha proseguito Moretti. Poi ha aggiunto: "Sono assolutamente contraria a quello che sta facendo Netanyahu e l'ho detto anche all'ambasciatore israeliano. Il governo italiano sta lavorando per mantenere relazioni diplomatiche per poter attivare aiuti umanitari".