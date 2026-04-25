Donna travolta da un’auto su una strada verso Venezia: è gravissima

Incidente questa mattina in via della Libertà verso Venezia, all'altezza di via Pacinotti. Stando alle prime informazioni, una donna verso le 10.30 è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada. La vittima è in gravissime condizioni. Si trova ora all'ospedale dell'Angelo di Mestre: è in prognosi riservata. La polizia locale di Venezia è al lavoro per ricostruire la dinamica nei dettagli. Fondamentali sono le telecamere di video sorveglianza della zona.

Dai primi accertamenti, la donna potrebbe aver voluto raggiungere via Torino, dalla parte opposta della carreggiata, tramite il sottopasso ferroviario o raggiungere la fermata dell'autobus. Poi l'impatto con l'auto che non ha fatto in tempo a fermarsi. La vittima, 40enne originaria della Moldavia, è stata subito soccorsa e trasferita in ospedale. Dai rilievi sul posto: il tratto stradale dov'è avvenuto l'investimento non prevede attraversamenti pedonali. Sulla strada regionale 11, nell'area interessata dall'investimento, non ci sono strisce pedonali o altri spazi dedicati al passaggio di persone a piedi. La speranza ora è che la donna si rimetta il prima possibile.