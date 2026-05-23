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Bimba di 22 mesi travolta dall’auto del padre a Campobasso: è gravissima

Il grave incidente a Portocannone, nella provincia di Campobasso: l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre faceva manovra.
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A cura di Susanna Picone
immagine di repertorio
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Un drammatico incidente si è consumato nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 maggio, nella provincia di Campobasso. Una bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel comune di Portocannone: secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe stata accidentalmente travolta dalla vettura guidata dal padre.

L’uomo, stando a una prima ricostruzione dei fatti, non si sarebbe accorto della presenza della figlioletta mentre faceva manovra.

Dopo l’incidente la piccola è stata soccorsa e trasportata in condizioni molto gravi all'ospedale San Timoteo di Termoli, poi l’hanno trasferita in eliambulanza all'ospedale pediatrico di Ancona. L'elicottero del 118 è atterrato in Piazza del Papa a Termoli, dove è stato predisposto anche un presidio delle forze dell’ordine. Sull’esatta dinamica di quanto accaduto sono attualmente in corso gli accertamenti da parte degli uomini del commissariato di Termoli, coordinati dal dirigente Di Giuseppe, con l'ausilio dei carabinieri della compagnia adriatica. Di quanto accaduto è stato informato il pm di Larino. Gli investigatori in queste ore stanno ascoltando familiari e testimoni dell'incidente.

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