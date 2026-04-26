Gravissima la bimba travolta dal tosaerba guidato dal papà a Loria: i medici hanno dovuto amputarle una gamba

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Sono ancora gravissime le condizioni della bimba di un anno e mezzo che nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile, è rimasta incastrata sotto al tosaerba guidato dal padre nel giardino della loro abitazione a Loria, in provincia di Treviso.

La piccola si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, dove è stata trasferita nella serata di sabato in elicottero dopo un primo accesso al pronto soccorso di Castelfranco Veneto. La bimba di 18 mesi è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba.

Stando a quanto è stato riportato dai quotidiani locali, la bimba è arrivata in ospedale intorno alle 18 di sabato 25 aprile, con ferite gravissime e in pericolo di vita. Ad accompagnarla in auto sono stati i genitori, di 29 e 30 anni, entrambi di origini italiane, che si trovavano insieme a lei al momento dell'incidente.

Come ricostruito nelle scorse ore, la piccola stava giocando con la mamma sul prato nel giardino di casa, mentre il papà tagliava l'erba a pochi passi da loro. Effettuando una manovra con il trattorino, il genitore l'ha travolta e la piccola è rimasta incastrata sotto a una delle ruote.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime e per questo è stato deciso il trasferimento a Padova in elisoccorso. A quanto emerso dai primi esami, le ferite riportate sarebbero tutte da schiacciamento. Nonostante sia finita sotto al mezzo, la piccola non sarebbe fortunatamente entrata in contatto con le lame.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, i militari sono stati allertati immediatamente dopo il ricovero della bimba. Al momento si indaga per lesioni a carico di ignoti, ma è possibile che verranno iscritti i genitori come atto dovuto per procedere con tutte le verifiche del caso.

Il trattorino è stato sequestrato e proseguono le verifiche per chiarire la precisa dinamica della tragedia. Gli abitanti di Loria sono rimasti "profondamente scossi", come ha fatto sapere il sindaco Alberto Battistella. "In questo momento così delicato ci stringiamo alla famiglia – ha detto -, confidando nel lavoro dei medici e auspicando il miglior esito possibile".