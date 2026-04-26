Treviso, bimba di 18 mesi schiacciata dal tosaerba guidato dal padre: è in pericolo di vita

La bambina stava giocando nel giardino di casa con la madre quando è stata investita dal trattorino tosaerba guidato dal padre: ha riportato lesioni gravissime, le sue condizioni sono disperate.

È in gravissime condizioni la bimba di 18 mesi che ieri pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente con un tosaerba a Loria, in provincia di Treviso, presso la casa dei genitori. La piccola, che ha riportato lesioni moto serie, è stata inizialmente ricoverata all'ospedale di Castelfranco Veneto e in seguito, alle 19.30, elitrasportata insieme alla madre all'ospedale di Padova. La bambina è in pericolo di vita.

Stando a quanto emerso finora l'incidente sarebbe avvenuto nel giardino dell'abitazione dove la piccola vive con i genitori, un 30enne e una 29enne italiani. La bambina si trovava in giardino e stava giocando con la madre quando è stata investita dal padre che stava tagliando il prato con il trattorino tosaerba. L'incidente sarebbe avvenuto mentre l'uomo stava facendo una manovra, non accorgendosi che la figlia si trovava a pochi centimetri da lui.

La piccola sarebbe rimasta schiacciata da una ruota e fortunatamente non sarebbe entrata a contatto con le lame; tuttavia il peso del trattorino le ha procurato comunque gravi estremamente lesioni. Dopo le prime cure ricevute dai sanitari di Castelfranco Veneto, la bimba è stata trasportata a Padova con l'eliambulanza: qui le due condizioni sono state giudicate disperate. I carabinieri della locale stazione hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

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Alberto Battistella, sindaco di Loria, ha commentato: "Siamo profondamente scossi per quanto accaduto e seguiamo con grande apprensione le condizioni della bambina. In questo momento così delicato ci stringiamo alla famiglia, confidando nel lavoro dei medici e auspicando il miglior esito possibile. È una tragedia che colpisce l’intera comunità e che ci invita a riflettere, ancora una volta, sull’importanza della massima attenzione anche nei contesti domestici".