Cosenza, bimba di 18 mesi muore in ospedale e la procura apre un’inchiesta: disposta l’autopsia

Bimba di 18 mesi muore all’ospedale di Cosenza dopo un ricovero per vomito e dissenteria. Le condizioni si aggravano improvvisamente.

Vomito e dissenteria: sono questi i sintomi con cui una bimba di 18 mesi è arrivata all'ospedale Annunziata di Cosenza. In pochi giorni il suo quadro clinico è peggiorato molto velocemente fino alla morte avvenuta giovedì.

La piccola era arrivata al pronto soccorso pediatrico in condizioni già molto gravi. I medici le hanno subito diagnosticato una gastroenterite ma le analisi successive hanno fatto emergere un quadro decisamente più complesso. La piccola, come riporta il Quotidiano del Sud, aveva una anche una gravissima anemia, tale da rendere necessaria una trasfusione di sangue.

Successivamente, la piccola è stata tenuta sotto osservazione in ospedale e così sarebbe rimasta per altri giorni, come deciso dai medici che l'avevano in cura. Tuttavia le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e dal reparto di Pediatria è stata trasferita in Rianimazione, dove è morta poco dopo.

A seguito della notizia del decesso i genitori della bambina si sono rivolti alle Forze dell'ordine per sporgere denuncia allo scopo di fare luce sulle cause che hanno portato alla morte della loro bambina. La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo contro ignoti allo scopo di accertare l'accaduto. L'autopsia verrà eseguita in questi giorni mentre gli investigatori avrebbero già acquisito le cartelle cliniche che attesterebbero il percorso sanitario della piccola. La domanda che si pongono gli inquirenti è se i medici abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per individuare la causa del malessere e salvare la piccola paziente.

Il decesso della bimba di soli 18 mesi ha sconvolto la piccola comunità di Bocchigliero, nel Cosentino, dove viveva con i genitori. In una realtà così piccola tutti si conoscevano fra loro come ha spiegato il sindaco Alfonso Benevento, molto vicino alla famiglia: "È stato un fulmine a ciel sereno. Proprio nei giorni scorsi avevo sentito il papà, voleva organizzare una festa per la bambina. Oggi è un giorno triste per la comunità di Bocchigliero, tutti noi siamo sconvolti e ci stringiamo attorno alla famiglia", ha detto al giornale locale.