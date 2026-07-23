Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimbo di un anno e mezzo muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati: l’ipotesi di un batterio in asilo

Un bimbo di 18 mesi è morto all’ospedale di Catanzaro a causa molto probabilmente di un batterio. Altri 4 bambini sono stati ricoverati.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa molto probabilmente di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati: tutti frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Poco dopo tre piccoli sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.

Intanto i genitori della piccola vittima hanno presentato una denuncia in Questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. A breve verrà eseguita l'autopsia.

Articolo in aggiornamento 

Immagine
omicidio
in sardegna
Un uomo ucciso e una donna ferita a Cagliari: “Ho sparato a mia moglie e mio fratello”
La donna ferita a Solanas, 43enne ucciso a Quartu
Si è costituito un 39enne cagliaritano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views