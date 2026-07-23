Bimbo di un anno e mezzo muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati: l’ipotesi di un batterio in asilo

Un bimbo di 18 mesi è morto all’ospedale di Catanzaro a causa molto probabilmente di un batterio. Altri 4 bambini sono stati ricoverati.

Immagine di repertorio.

Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa molto probabilmente di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati: tutti frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Poco dopo tre piccoli sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.

Intanto i genitori della piccola vittima hanno presentato una denuncia in Questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. A breve verrà eseguita l'autopsia.

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