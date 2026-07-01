Lecce, padre 36enne muore mentre è in moto con il figlio di 7: il bimbo è ricoverato in gravi condizioni

Incidente sulla provinciale 145 tra un’auto e la moto guidata dal 36enne Cosimo Damiano Poleti. L’uomo è morto sul posto mentre il figlio di 7 anni ha riportato gravi traumi. I carabinieri cercano di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Cosimo Damiano Poleti, 36 anni, stava viaggiando a bordo della sua moto insieme al figlio di 7. Doveva essere un tragitto tranquillo ma lo scontro con un ‘altra auto non gli ha lasciato scampo. Il giovane padre è morto, mentre il suo bambino è ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto la sera del 30 giugno nel Leccese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca, in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.

Come raccontano le lamiere dei due veicoli rimaste sull'asfalto, si è trattato di un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 36enne di Lizzano. Quando i soccorsi sono giunti sul posto lo hanno trovato già in una situazione critica, e nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dal personale del 118, poco dopo è stato dichiarato il decesso. Adesso a preoccupare sono le sorti di suo figlio: il bimbo di 7 anni è stato subito trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è già ricoverato in gravi condizione.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Carabinieri, i quali avranno il compito di ricostruire la dinamica e risalire alle cause che hanno condotto la moto a scontrarsi con l'auto. Intanto, come atto dovuto per permettere lo svolgimento dell'indagine, è stato iscritto nel registro degli indagati il conducente della Panda. Il fascicolo è stato aperto con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, come riportano le pagine salentine del Corriere.

Cosimo Damiano Poleti aveva 36 anni e lavorava come macellaio a Lizzano, in provincia di Taranto dove viveva con il figlio. I social dell'uomo in queste ore stanno raccogliendo i messaggi di cordoglio di amici e familiari, ma attraverso foto e video pubblicati negli anni raccontano soprattutto l'amore profondissimo che legava padre e figlio.