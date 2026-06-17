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Lecce, uomo ha un malore e muore carbonizzato mentre dà fuoco alle sterpaglie

Giovanni Antonaci, 86enne di Soleto, in provincia di Lecce, è morto ieri in circostanze drammatiche, mentre stava incendiando delle sterpaglie il muro di cinta del proprio terreno.
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A cura di Davide Falcioni
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Giovanni Antonaci, un anziano di 86 anni di Soleto, in provincia di Lecce, è morto ieri in circostanze tragiche, mentre stava ripulendo dalle sterpaglie il muro di cinta del proprio terreno. Erano circa le 17 quando il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in via Serra della Torre, un’area rurale situata a circa due chilometri dal centro abitato, non lontano dall’omonima masseria.

Stando a quanto accertato il pensionato si era recato nei pressi della sua proprietà per accendere un fuoco e bruciare alcune sterpaglie. Per cause ancora in corso di accertamento, tuttavia, il rogo è sfuggito rapidamente al suo controllo, estendendosi alla vegetazione circostante. Probabilmente, proprio mentre cercava di limitare l’avanzata delle fiamme o di mettersi in salvo, l’anziano, che aveva anche problemi di deambulazione, è stato colto da un improvviso malore che lo ha stroncato, lasciandolo in balia del fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo e a darlo è stata una vicina di casa. In zona sono così arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, i carabinieri della sezione radiomobile di Maglie e della stazione di Soleto e i sanitari del 118. Per l’uomo, però, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto si sono recati anche i volontari della locale protezione civile e il sindaco Graziano Vantaggiato, che ha voluto sincerarsi di persona dell’accaduto.

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