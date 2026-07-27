Trovato corpo carbonizzato in campagna a Codroipo: accanto alla salma una tanica di benzina e un accendino

Macabra scoperta oggi in una campagna di Codroipo (Udine) dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo carbonizzato. Accanto una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. Indagini in corso, nessuna pista esclusa.

Immagine di repertorio.

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato oggi, lunedì 27 luglio, a Codroipo, in provincia di Udine. Le condizioni in cui si trova il corpo non ne permettono il riconoscimento, per cui al momento non si sa praticamente nulla sulla sua identità, se non che possa trattarsi di un soggetto sui 35 anni d'età.

A dare l'allarme poco dopo le 10 di questa mattina è stato un dipendente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che era diretto al lavoro e che aveva intravisto la salma all'interno di una canaletta di scolo lungo strada di Biauzzo, a poche centinaia di metri dall'omonima frazione. "Io passo sempre in questa zona per lavoro, almeno una decina di volte al giorno", ha detto il testimone.

Accanto al cadavere, i carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. Si tratta di reperti che saranno sottoposti agli accertamenti degli investigatori. Nei pressi del luogo dove è stato rinvenuto il corpo, c'è un’abitazione dove risiedono due anziani, ma la donna di 86 anni nella notte si è sentita male ed è stata portata via in ambulanza, quindi nessuno si sarebbe accorto dell'incendio probabilmente avvenuto nella notte o alle prime luci dell'alba.

Via Biauzzo è intanto stata interdetta al traffico veicolare e pedonale per permettere lo svolgimento dei rilievi e degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria per consentire agli inquirenti di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

Gli inquirenti, mentre continuano le analisi per stabilire a chi appartenga il corpo, non escludono alcuna ipotesi, dal gesto estremo e volontario all'omicidio. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto, assieme al magistrato della Procura di Udine e ai carabinieri, sta operando il medico legale Carlo Moreschi.