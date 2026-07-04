La giornalista Roxana Guzman uccisa in Messico, trovato il corpo dopo un mese: 8 arresti, 4 sono poliziotti

È stato trovato il cadavere della giornalista messicana Roxana Guzman: era stata rapita da casa sua lo scorso 2 giugno e uccisa. Con l’accusa di rapimento e omicidio sono state arrestate otto persone tra cui quattro agenti della polizia locale di un paese dello Stato di Veracruz.

Roxana Guzman

La giornalista Roxana Guzman, direttrice del notiziario di cronaca nera "Pulso Informativo del Sureste", è stata rapita dalla sua casa in Messico il 2 giugno da uomini armati e mascherati. Purtroppo i resti del suo corpo sono stati trovati in un sito nello Stato orientale di Veracruz. Secondo le prime ricostruzioni e quanto riportano i media locali, i rapitori hanno ucciso la giornalista e hanno tentato di sciogliere il suo corpo in fusti pieni di carburante. Le autorità che si sono occupate del caso hanno recuperato i resti scheletrici e hanno provveduto all'identificazione della donna. È quanto riporta la procura dello Stato di Veracruz in un comunicato stampa.

Intanto le indagini hanno portato all'arresto di otto persone: sono accusate del rapimento e dell'omicidio di Guzman. Tra gli aggressori ci sarebbero anche quattro agenti di polizia municipale di Ixhuatlan del Sureste, una piccola città a circa 300 chilometri a sud di Veracruz. Secondo la procura, gli agenti avrebbero fornito risorse, cibo e supporto logistico al gruppo criminale coinvolto. Roxana Guzman è l'ultima vittima tra i giornalisti che cercano di raccontare e denunciare quello che accade sul proprio territorio. Secondo l'organizzazione per i diritti umani Article 19, altri due giornalisti sono stati uccisi quest'anno a causa del loro lavoro.

Reporter senza frontiere ha riferito che Roxana aveva chiesto protezione alla Commissione statale per l'assistenza e la protezione dei giornalisti: la giornalista avrebbe denunciato le presunte molestie di un funzionario comunale. Ma alla giornalista non è stata assicurata la protezione.