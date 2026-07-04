Iran, iniziati i funerali di Khamenei. Slogan anti Usa e Israele davanti alla bara a Teheran: news in diretta

Sono iniziati ufficialmente i sei giorni di cerimonie funebri per l'Ayatollah Ali Khamenei nella Grande Moschea di Teheran. Questa notte hanno avuto inizio i primi momenti celebrativi e diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla defunta Guida Suprema. Migliaia di persone hanno partecipato sventolando la bandiera iraniana e le immagini dell'Imam ucciso durante l'attacco congiunto sferrato lo scorso 28 febbraio da Stati Uniti e Israele.
Il corteo funebre principale a Teheran è previsto per il 6 luglio. Il 9 luglio si terrà l'ultimo corteo funebre nella città di Mashhad, dopodiché l'Ayatollah Khamenei verrà sepolto nel sacro santuario dell'Imam Reza.
Davanti alla bara numerosi gli slogan intonati contro i due paesi: "Morte all'America" e "Vendetta".
Intanto il presidente Usa Donald Trump si prepara a celebrare il 4 luglio con un discorso in cui dichiara che "L'identità americana è sotto attacco".
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Mattarella a Trump: "Essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace"
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, un messaggio in occasione del 4 luglio: "In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l’umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell’alveo dell’Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero". E ancora: "L’odierna celebrazione appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Muovendo da questi ideali fondativi la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti, come di molti altri popoli in ogni continente. Tali nobili sollecitazioni sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso".
La folla al funerale di Khamenei: "Uccideremo chi ha ucciso il nostro Imam"
Durante il funerale della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, i partecipanti intonano slogan contro Stati Uniti e Israele: "Il nostro motto è una sola parola: vendetta, vendetta" e "Uccideremo, uccideremo chi ha ucciso il nostro Imam". E anche: "Morte all'America! Morte a Israele!". Khamenei è stato ucciso durante l'attacco congiunto dei due paesi in Iran con il quale è stato dato avvio al conflitto.
Il discorso di Trump per il 4 luglio: "L'identità Usa è sotto attacco"
Alla vigilia del 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump si è scagliato contro i suoi avversari politici, definendoli "senza Dio" e "malvagi". Nel suo discorso pronunciato dal Monte Rushmore. Per il tycoon, "l'identità Usa è sotto attacco" a causa degli estremisti, e soprattutto dei "comunisti". "A 250 anni, l'America è la repubblica più antica della Terra. Siamo il popolo più libero della Terra – ha detto Trump – Abbiamo la costituzione più giusta e duratura della Terra. Siamo il paese più forte e potente della Terra. E per grazia di Dio, gli Stati Uniti d'America sono la nazione di maggior successo, più realizzata, più eccezionale che sia mai esistita nella storia dell'umanità".
L'Iran mette in guardia Regno Unito e Francia: "Evitare dispiegamento militare nello Stretto di Hormuz"
"In quanto potenza responsabile e garante della sicurezza dello Stretto di Hormuz, l'Iran mette in guardia contro qualsiasi movimento militare in questa via d'acqua". Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi su X. "La sicurezza dell'Hormuz dipende dagli stati costieri", ha aggiunto. All'inizio della settimana, l'Iran ha respinto una dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui Francia, Oman e altri Paesi avrebbero collaborato alla rimozione delle mine dallo stretto.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 4 luglio
Oggi sono iniziati i sei giorni di cerimonie funebri per la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. Alla Grande Moschea di Teheran hanno reso omaggio le Guardie Rivoluzionarie e i militari più vicini al leader ucciso durante l'attacco congiunto sferrato da Stati Uniti e Israele. Urla in piazza con lo slogan "Morte all'America". Intanto il presidente Donald Trump celebra il 4 luglio con un proclama in cui rivendica l'identità degli Usa.