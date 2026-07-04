Trump si inventa un nuovo nemico nel discorso del 4 luglio: “I comunisti ci minacciano”

Nel suo discorso pronunciato dal Monte Rushmore, alla vigilia delle celebrazioni per il 4 luglio, Trump si è scagliato contro quella che ha definito la principale minaccia del Paese: il comunismo. “L’identità Usa è sotto attacco”, ha dichiarato. “I comunisti sono il nemico per eccellenza”.

Alla vigilia del 250esimo anniversario della nascita degli Stati uniti, il presidente Donald Trump si è scagliato contro i suoi avversari politici, definendoli comunisti "senza Dio" e "malvagi". Nel suo discorso pronunciato dal Monte Rushmore, il tycoon ha usato toni durissimi nei confronti di quella che ritiene essere la principale minaccia degli Stati Uniti: il comunismo.

"L'identità Usa è sotto attacco" a causa del risorgere del "comunismo", ha dichiarato. Secondo Trump "radicali ed estremisti" minaccerebbero il Paese dall'interno. "Mentre ci avviciniamo a questo magnifico anniversario, vediamo la nostra identità americana sotto un rinnovato attacco". La rinascita comunista sarebbe "perpetrata anche da parte di nuovi arrivati che abbracciano idee totalmente opposte al nostro stile di vita e al nostro grande successo".

Secondo Trump, gli Usa hanno un solo vero nemico. "Il comunismo è il nemico dei popoli liberi ovunque, in tutto il mondo, non funziona mai, è il nemico della Costituzione, soprattutto, è il nemico del 4 luglio 1776 – è il nemico per eccellenza".

A quattro mesi da delle elezioni di mid-term che si preannunciano difficili e con i sondaggi in picchiata, Trump è tornato a colpire i Democratici, definiti "il Partito Comunista", di cui farebbero parte immigrati clandestini, criminali "e chiunque non voglia lavorare". "Il comunismo è un perdente", ha aggiunto.

Poi un ritratto celebrativo degli Stati Uniti. "A 250 anni, l'America è la repubblica più antica della Terra. Siamo il popolo più libero della Terra. Abbiamo la costituzione più giusta e duratura della Terra. Siamo il paese più forte e potente della Terra. E per grazia di Dio, gli Stati Uniti d'America sono la nazione di maggior successo, più realizzata, più eccezionale che sia mai esistita nella storia dell'umanità. Ed è fantastico essere il vostro presidente", ha dichiarato.

"La nascita e la sopravvivenza della nazione americana sotto la protezione di Dio è semplicemente la cosa migliore e più incredibile che sia mai accaduta su questo pianeta per mano dell'uomo. Nessun altro paese ha fatto più bene a questo mondo degli Stati Uniti d'America. Dobbiamo ricordare che ciò che abbiamo creato in questo paese non è la normalità. Non è la norma. È l'eccezione. È raro. È inestimabile. Ed è veramente miracoloso. Il trionfo dell'indipendenza americana – ha aggiunto – è stato il risultato delle persone più straordinarie della storia, della cultura più straordinaria della storia e delle idee più straordinarie della storia, che insieme hanno creato la repubblica più straordinaria di sempre".Secondo il Capo della Casa Bianca "negli ultimi anni c'è stato un tentativo innegabile di cambiare questo carattere eccezionale, di strapparci lo spirito americano, di allontanarci dalla nostra storia".

Oggi è previsto un altro discorso di Trump sul National Mall a Washington. Previsti aerei militari e uno spettacolo pirotecnico annunciato come il "più grande di sempre". Intanto però, la parata organizzata per il Giorno dell'Indipendenza è stata cancellata a causa del caldo estremo. Le alte temperature non sembrano spaventare Trump. "Il 4 luglio ci saranno circa 41 gradi e io andrò lì a tenere un discorso lunghissimo, giusto per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa", ha detto mercoledì scorso.