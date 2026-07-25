Treni, nuovo stop a Firenze dal 26 al 30 luglio anche per l’AV: orari, tratte interessate e bus sostitutivi

Lo stop ai treni dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio alle ore 11:00 di giovedì 30 luglio: Interessati sia i treni dall’Alta Velocità sia i treni Intercity e Regionali con anticipi, variazioni di fermate e aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.

Dal 26 al 30 luglio sono previsti nuovi stop ai treni sul nodo Firenze per la sostituzione della vecchia struttura e il montaggio del nuovo Ponte al Pino, seconda fase dei lavori programmati cominciati ad inizio mese. Lo stop scatterà dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio e andrà avanti fino alle ore 11:00 di giovedì 30 luglio interessando sia i treni dall'Alta Velocità sia i treni Intercity e Regionali. Previste numerose modifiche alla circolazione con anticipi, variazioni di fermate e aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.

Date e orari dello stop dei treni sul nodo Firenze: le tratte interessate

Lo stop ai treni sul nodo Firenze riguarderà la più importante arteria ferroviaria del Paese che sarà letteralmente divisa in due per quasi quattro giorni: dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio alle ore 11:00 di giovedì 30 luglio. Per i lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze, infatti, molti treni provenienti da nord si fermeranno a Firenze Santa Maria Novella mentre quelli provenienti da sud si fermeranno a Firenze Campo Marte. Altri convogli invece vengono instradati via linea Tirrenica, che a sua volta sarà interessata dunque da ritardi.

Le modifiche ai treni e i bus sostitutivi dal 26 al 30 luglio

Per consentire i lavori, i treni Alta Velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Il programma prevede le stesse modalità già sperimentate con la sospensione precedente della circolazione. Alcuni treni alta velocità proseguivano lungo la normale tratta ma si fermeranno nel nodo di Firenze dove è previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune Frecce. I passeggeri infatti daranno trasbordati su un relativo convoglio in attesa per proseguire il viaggio. In questo caso i tempi di percorrenza si allungano di circa un'ora e mezza. Per i treni Roma – Milano che vengono instradati via linea Tirrenica, invece, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni anche per i treni Regionali.

La seconda fase di lavori al Ponte al Pino

Durante la seconda e conclusiva fase di lavori al Ponte al Pino sarà posato il nuovo cavalcaferrovia, dal peso di circa 550 tonnellate, che collegherà il centro di Firenze con l’area di Campo di Marte con una lunghezza di 32 metri e una larghezza di 16 metri. La costruzione del nuovo ponte, dopo la rimozione del precedente, completa un intervento giudicato strategico per il rinnovo e il potenziamento della sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.