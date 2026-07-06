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Stop ai treni a Firenze per lavori ma si guasta anche la linea alternativa, oltre 100 minuti di ritardo

Ritardi e disagi per un gusto sulla linea Tirrenica Pisa – Roma che in questi giorni è particolarmente affollata per l’instradamento dei convogli alta velocità della tratta Roma Milano dopo i lavori nel nodo di Firenze.
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A cura di Antonio Palma
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Non bastavano i disagi per i lavori nel nodo ferroviario di Firenze, per i viaggiatori sulla direttrice tirrenica, oggi 6 luglio, si sono accumulati altri pesantissimi ritardi dei treni a causa di un guasto anche sulla linea alternativa Pisa – Roma su cui vengono instradati parte dei convogli alta velocità della tratta Roma-Milano-Torino. Come segnala Rfi, un guasto nella mattinata di lunedì all’altezza di Follonica, in provincia di Grosseto, ha causato ritardi fino a cento minuti per i treni Alta velocità, Intercity e Regionali in transito.

L’inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Follonica è stato segnalato intorno alle 8:00 di lunedì con inevitabili rallentamenti su tutta la linea Tirrenica storica che in questi giorni è particolarmente affollata per l’instradamento dei convogli alta velocità della tratta Roma Milano dopo i lavori nel nodo di Firenze in programma per l’intera settimana. Rete ferroviaria Italiana comuna cha la circolazione è ripresa gradualmente solo poco prima delle ore 10:00 quando i tecnici di Rfi hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Nel frattempo però, come conferma Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti che si sommano ai tempi di percorrenza già allungati di oltre due ore e mezza per i convogli lata Velocità instradati sul tratto. Alcuni treni però hanno accumulato ritardi ancora maggiori:

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FB 8601 Genova Piazza Principe (5:07) – Roma Termini (10:03)
IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:34)
ICN 95460 Reggio Calabria Centrale (20:38) – Torino Porta Nuova (14:40)

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