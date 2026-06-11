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Treno guasto fermo sui binari, disagi sull’alta velocità Roma Firenze: ritardi fino a 90 minuti

I disagi sono iniziati poco dopo le 19:00 per un inconveniente tecnico a un treno diretto verso Firenze in prossimità di Chiusi. I treni alta velocità, sia di Trenitalia che di Italo, sono stati quindi instradati sulla linea convenzionale con ritardi accumulati anche di 90 minuti.
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A cura di Antonio Palma
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Grossi disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria alta velocità Roma – Firenze tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi giovedì 11 giugno. A causa del guasto a un treno, che è rimasto fermo in linea in Toscana, la circolazione dei convogli è stata fortemente rallentata dalle ore 19:00 con ritardi accumulati di oltre 90 minuti. La circolazione dei convogli e gradualmente ripresa solo dopo le ore 20:00 ma molti convogli hanno avuto ritardi accumulati di oltre un'ora, in particolare in direzione nord verso Fiorenze.

I disagi sono iniziati poco dopo le 19:00 quando un inconveniente tecnico a un treno diretto verso Firenze ha costretto il convoglio a fermarsi in linea in prossimità di Chiusi, in provincia di Siena. L'intera circolazione sul binario dell'alta velocità verso nord quindi è stata bloccata tra Chiusi e Arezzo e moltissimi convogli alta velocità, sia di Trenitalia che di Italo, sono stati quindi instradati sulla linea convenzionale lenta nel tratto interessato con inevitabili tempi di percorrenza allungati i ritardi accumulati.

Rete ferroviaria italiana che gestisce il tratto spiega che dalle 20:00 la circolazione dei treni è ripresa in prossimità di Chiusi dopo che il convoglio guasto è ripartito ma ci sono gravi effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 70 minuti. I monitor della stazione di Firenze Santa Maria Novella però segnalano ritardi accumulati anche di 90 minuti con tutti i treni alta velocità in ritardo e moltisimi treni regionali cancellati. L'avvio segnala che i treni provenienti da Roma, Napoli e Reggio Calabria potranno subire ritardi fino a 60 minuti per un guasto ad un treno precedente.

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Trenitalia dal suo canto sottolinea che la circolazione è tornata regolare è solo dopo le 20:45 e che i treni Alta Velocità sono stati instradi sulla linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 70 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:
• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (11:57) – Milano Centrale (21:00)
• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Gorizia Centrale (23:28)
• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)
• FR 8526 Roma Termini (17:50) – Bolzano (22:48)

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