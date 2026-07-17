Attualità
video suggerito
video suggerito

Guasto sulla linea ferroviaria adriatica oggi in Puglia, treni cancellati e ritardi fino a 130 minuti

Un guasto alla linea ferroviaria tra Barletta e Trani ha causato fortissimi ritardi ai treni oggi venerdì 17 luglio sulla linea adriatica Pescara-Foggia-Bari dove si registrano cancellazioni e ritardi fino a 130 minuti.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Antonio Palma
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ancora disagi per i viaggiatori italiani. A causa di un guasto sulla linea ferroviaria Adriatica in Puglia, la circolazione dei treni è fortemente rallentata dal pomeriggio di oggi venerdì 17 luglio 2026, con diversi convogli cancellati e ritardi che hanno superato anche i 130 minuti. I disagi hanno interessato sia la Linea Pescara – Bari si quella Bari – Foggia che collega la Puglia a Roma attraverso la Campania.

I disagi sono iniziati nel primissimo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:00, quando un guasto alla linea nella tratta tra le stazioni di Barletta e Trani, a nord del capoluogo pugliese, ha bloccato la circolazione ferroviaria che alle 17:00 rimane ancora fortemente rallentata.

Rete ferroviaria italiana, che gestisce il tratto,  parla di un un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Rfi assicura che è in corso l'intervento dei tecnici per riparare il guasto.

Leggi anche
Guasto alla linea elettrica sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce, treni con oltre 160 minuti di ritardo

Trenitalia comunica che la circolazione è fortemente rallentata sul tratto spiegando che i treni Alta velocità, Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti mentre convogli i locali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Secondo il tabellone degli arrivi e delle partenze della sezione di Bari Centrale, diversi convogli Regionali sono stati cancellati e si registrano ritardi accumulati fino a 130 minuti come quello dell'InterCity Milano Centrale – Lecce. Ritardi di oltre un'ora anche per diversi treni Frecciarossa. I Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

  • FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (16:08)
  • FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:30)
  • FR 8314 Lecce (11:07) – Roma Termini (17:05)
  • IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51)
Immagine
Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate per scontare la pena a 14 anni e 9 mesi
Uccise due rapinatori in fuga, Cassazione conferma condanna a 14 anni per Roggero
La grazia a Roggero come arma di propaganda: è il punto più basso del governo Meloni
Adriano Biondi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views