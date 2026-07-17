Guasto sulla linea ferroviaria adriatica oggi in Puglia, treni cancellati e ritardi fino a 130 minuti

Un guasto alla linea ferroviaria tra Barletta e Trani ha causato fortissimi ritardi ai treni oggi venerdì 17 luglio sulla linea adriatica Pescara-Foggia-Bari dove si registrano cancellazioni e ritardi fino a 130 minuti.

Immagine di repertorio.

Ancora disagi per i viaggiatori italiani. A causa di un guasto sulla linea ferroviaria Adriatica in Puglia, la circolazione dei treni è fortemente rallentata dal pomeriggio di oggi venerdì 17 luglio 2026, con diversi convogli cancellati e ritardi che hanno superato anche i 130 minuti. I disagi hanno interessato sia la Linea Pescara – Bari si quella Bari – Foggia che collega la Puglia a Roma attraverso la Campania.

I disagi sono iniziati nel primissimo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:00, quando un guasto alla linea nella tratta tra le stazioni di Barletta e Trani, a nord del capoluogo pugliese, ha bloccato la circolazione ferroviaria che alle 17:00 rimane ancora fortemente rallentata.

Rete ferroviaria italiana, che gestisce il tratto, parla di un un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 90 minuti, variazioni e cancellazioni. Rfi assicura che è in corso l'intervento dei tecnici per riparare il guasto.

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Trenitalia comunica che la circolazione è fortemente rallentata sul tratto spiegando che i treni Alta velocità, Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti mentre convogli i locali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Secondo il tabellone degli arrivi e delle partenze della sezione di Bari Centrale, diversi convogli Regionali sono stati cancellati e si registrano ritardi accumulati fino a 130 minuti come quello dell'InterCity Milano Centrale – Lecce. Ritardi di oltre un'ora anche per diversi treni Frecciarossa. I Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono: