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Guasto alla linea elettrica sulla linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce, treni con oltre 160 minuti di ritardo

Il guasto segnalato oggi pomeriggio ha interessato fino a sera tutti i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali in transito lungo la tratta Pescara – Ancona. Sul posto intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana.
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A cura di Antonio Palma
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Gravi disagi per i viaggiatori tra il pomeriggio e la serata di oggi 8 luglio sulla linea ferroviaria Adriatica Bologna – Lecce a causa di un guasto alla linea elettrica che ha avuto pesanti ripercussioni fino alla sera su tutti i treni in transito lungo la tratta Pescara – Ancona. Interessati treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno fatto registrare i ritardi fino a oltre 160 minuti come il Freciarossa Lecce Venezia.

L'inconveniente tecnico è stato segnalato intorno alle ore 17:30 di mercoledì quando la circolazione dei convogli è stata completamente sospesa lungo il tratto abruzzese della ferrovia Adriatica tra Montesilvano e Pineto, tra le province di Teramo e Pescara. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana, che gestisce la tratta, ma alle 20:30 la circolazione dei treni rimane ancora fortemente rallentata lungo tutta la linea.

Dopo un primo intervento dei tecnici sul posto, dalle ore 19:00, la circolazione dei convogli è ripresa parzialmente su alcuni binari ma per accertamenti tecnici alla linea elettrica, i treni sono costretti a rallentare tra Montesilvano e Pineto Atri con inevitabili ripercussioni sui ritardi accumulati. È in corso l’intervento per rispristinare la normale circolazione.

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Trenitalia comunica che i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso ma anche cancellazioni mentre i treni a lunga percorrenza Alta Velocità e Intercity  possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Attualmente Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono tre:

  • FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09)
  • FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57)
  • IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49)
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