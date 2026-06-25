Guasto sulla linea ferroviaria Milano-Venezia a Verona: ritardi di oltre un’ora per treni Alta velocità e regionali

Il guasto alla linea nel pomeriggio di giovedì nei pressi della stazione di Verona Porta Vescovo. RFI assicura che è in corso l’intervento dei suoi tecnici sui binari.

Ancora disagi sulle linee ferroviarie italiane dove oggi è stata una giornata particolarmente critica a seguito di malfunzionamenti alla rete, danneggiamenti ai binari, furti e convogli guasti. Tra il pomeriggio e la serata ritardi di oltre un'ora per treni alta velocità e regionali si registrano lungo la linea ferroviaria tra Milano e Venezia dove nel pomeriggio di giovedì 25 giugno la circolazione dei convogli è diventata fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea nei pressi della stazione di Verona Porta Vescovo. Secondo quanto comunica Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce il tratto interessato, il guasto è stato riscontrato intorno alle ore 16:00 di oggi a causa di un inconveniente tecnico alla linea non meglio precisato.

Alle ore 20:00 la circolazione dei treni lungo la tratta però è ancora fortemente rallentata e si registrano ritardi di oltre un'ora sia per diversi convogli locali di Trenitalia e Trenord sia per i treni alta velocità Frecciarossa e Italo. Trenitalia comunica che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Alta Velocità ed Eurocity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono il Frecciarossa 9744 Venezia Santa Lucia (15:48) – Milano Centrale (18:15) e l'EuroCity 36 Venezia Santa Lucia (15:18) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (21:27).

RFI assicura che è in corso l'intervento dei suoi tecnici sui binari per cercare di ripristinare la completa circolazione lungo la tratta interessata dai disagi. La circolazione permane rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica anche nel nodo di Milano e in particolare nei pressi di Milano Lambrate. Anche in questo caso i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti ma alcuni treni Alta Velocità hanno accumulato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: