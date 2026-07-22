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Tentano di rubare cavi di rame sull’Alta velocità, treni in tilt nella mattinata di oggi sulla Roma – Firenze AV

La circolazione dei treni Alta velocità è andata in tilt oggi per diverse ore a causa di un tentativo di furto di cavi di rame lungo i binari tra Chiusi e Orvieto che ha innescato anche un incendio.
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A cura di Antonio Palma
Il dano ai cavi durante il furto
Il dano ai cavi durante il furto

Mattinata difficile oggi per chi doveva viaggiare lungo la linea alta velocità tirrenica tra Roma – Firenze AV dove la circolazione dei treni è andata in tilt per diverse ore a causa di un tentativo di furto di cavi di rame lungo i binari. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo dopo le ore 8.00 ma con diversi ritardi accumulati per Frecciarossa e Italo.

L’allarme è scattato intorno alle ore 5:00 di oggi, mercoledì 22 luglio quando la circolazione ferroviaria sull’alta velocità tra Roma – Firenze è stata bloccata per accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni che segnalava guasti nel tratto toscano tra Chiusi e Orvieto. Si è scoperto così che ignoti avevano tentato l’ennesimo furto di cavi di rame da una cabina innescando anche un incendio che ha mandato il sistema in anomalia e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

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Per ovviare al problema e limitare i disagi per i viaggiatori, si è deciso di instradare i convogli sulla linea convenzionale lenta tra Chiusi e Orvieto con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza e ritardi. Sia Rete Ferroviaria italiana sia Trenitalia segnalano che a causa dell’inconveniente i treni hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. La situazione è stata risolta fortunatamente dopo alcune ore, intorno alle ore 8.00, quando i treni hanno ripreso a circolare sulla linea alta velocità.

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Purtroppo i furti di cavi di rame sono diventati sempre più frequenti sia sui cantieri dell’alta velocità sia sui binari ferroviari con pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni e disagi per i viaggiatori. Un mese fa un analogo furto in una stazione del casertano aveva mandato in tilt la Roma-Napoli, mentre un altro furto in Lombardia aveva bloccato i tremi tra Malpensa e Novara. A inizio anno un altro colpo era avvenuto alla Stazione di Empoli.

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