Treni, stop alla circolazione sul nodo Firenze dal 5 al 10 luglio: orari, tratte e bus sostitutivi

Lo stop alla circolazione ferroviaria sul nodo Firenze dalle ore 23:00 di domenica 5 luglio alle ore 4:00 di venerdì 10 luglio. I treni Alta Velocità subiscono cancellazioni, modifiche di orario e allungamenti di percorrenza fino a 180 minuti.

Dal 5 luglio al 10 luglio è prevista un'interruzione della circolazione ferroviaria sul nodo Firenze a causa dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale "Ponte al Pino". I treni subiranno uno stop dalle ore 23:00 di domenica 5 luglio alle ore 4:00 di venerdì 10 luglio per la prima fase dei lavori programmati a cui seguirà una seconda fase dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio alle ore 11: 00 di giovedì 30 luglio. Come comunica Rfi, in entrambi i casi sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano.

Stop ai treni sul nodo Firenze per lavori al "Ponte al Pino"

Lo stop ai treni sul nodo Firenze a Luglio sono necessari per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” che sarà rimosso nella prima fase e quindi ricostruito nella seconda fase. Come spiega Rfi, "L’intervento rappresenta una tappa significativa nel percorso di rinnovo e potenziamento della sicurezza di un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina, che collega il centro di Firenze con l’area di Campo di Marte". Per eseguire i lavori sarà impiegata una gru da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri, mezzo speciale necessario per la complessità delle operazioni. Il nuovo cavalcaferrovia, in acciaio-calcestruzzo, avrà una lunghezza di 32 metri e una larghezza di 16 metri.

Date e orari dello stop: le tratte interessate e i treni assicurati

Dalle ore 23:00 di domenica 5 luglio alle ore 4:00 di venerdì 10 luglio e poi dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio alle ore 11: 00 di giovedì 30 luglio, i treni Alta Velocità, Intercity ed Eurocity subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate e allungamenti di percorrenza. Variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni anche per i treni Regionali. In generale ci sarà una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze.

La circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà comunque garantita attraverso la linea Tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora sulla tratta Roma–Milano/Torino. Saranno inoltre assicurati quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso il Nord (Milano, Brescia, Bolzano e Venezia), nonché tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso il Sud (Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto).

Si allungano i tempi di percorrenza sulla linea Roma-Milano

A causa dell'instradamento sulla linea lenta Tirrenica, i treni avranno tempi di percorrenza molto più lunghi. Sulla tratta Roma–Milano/Torino, i convogli che circolano impiegheranno fino a circa due ore e trenta minuti in più rispetto ai normali tempi. I tempi esatti sono consultabili sui canali di vendita delle aziende di trasporto ferroviario che sono stati aggiornati.

I bus sostitutivi tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte

Per i viaggiatori diretti o in partenza da Firenze, previsto anche servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune Frecce al fine di garantire la continuità del viaggio. In questi casi l’allungamento dei tempi di percorrenza sarà di circa un’ora e trenta minuti.