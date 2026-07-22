Sciopero dei treni il 23 e 24 luglio 2026, stop di Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia

Lo sciopero dei treni dalle ore 21 di domani, 23 luglio, fino alle ore 20:59 del 24 luglio. Interessati Trenitalia, Italo, Trenord e numerose altre aziende ferroviarie. Previste fasce di garanzia e treni garantiti anche da Italo.

A partire dalle ore 21 di domani, 23 luglio, fino alle ore 20:59 del 24 luglio, è in programma uno sciopero nazionale dei treni di 24 ore a cui aderiranno i lavoratori Trenitalia e di numerose altre aziende ferroviarie come Trenord ed Eav. Previste fasce di garanzia per i treni regionali, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, e una lista treni garantiti per la lunga percorrenza pubblicata sia da Trenitalia che da Italo. La protesta indetta dai sindacati di base Cub trasporti/Sgb contro i tagli al personale e per avere un Contratto nazionale unico per tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Sciopero Trenitalia il 23 e 24 luglio 2026, orari e modalità della protesta

Lo sciopero dei treni scatterà alle 21.00 del 23 luglio e si concluderà alle 20.59 del 24 luglio per i treni nazionali mentre per le società di trasporto locale sarà valido per l’intera prestazione di venerdì. La protesta riguarda tutte le imprese che svolgono attività ferroviaria anche se il garante ha posto il divieto per i dipendenti Italo Ntv e Mercitalia shunting e terminal a causa di altri recenti scioperi. Oltre a Trenitalia e Trenord, interessati anche Ferrovie del Sud Est. Gtt Gruppo Torinese Trasporti, SAD – Trasporto Treno Alto Adige, Trentino Trasporti, Ferrovia Udine-Cividale, Sistemi Territoriali, TFT Trasporto Ferroviario Toscano, Ferrotramviaria, Ferrovia Adriatico Sangritana – TUA, EAV: Ente Autonomo Volturno, Ferrovie del Gargano, Ferrovie della Calabria.

L'elenco dei treni garantiti Trenitalia e Trenord il 23 e 24 luglio 2026

Trenitalia ha comunicato che, a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per i convogli media e lunga percorrenza prevista una lista dei treni garantiti. Restano garantite le fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Qui la lista dei treni Trenord che garantiranno la regolare corsa.

I treni regionali garantiti durante lo sciopero

Per quanto riguarda i treni regionali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali con le fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

La lista dei treni garantiti Italo

Anche Italo garantisce una lista di treni che garantiranno l'arrivo e la partenza sopratutto perché interessa l'alta velocità. Anche in questo caso vi segnaliamo qui la lista pubblicata da Italo completa dei treni che cancellati e quelli no.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

In caso di ritardi o cancellazioni del treno per lo sciopero i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.