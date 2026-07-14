Doppio sciopero in arrivo il 21 e 23-24 luglio, si fermano treni e aerei: orari, modalità e fasce di garanzia

La prossima settimana l’Italia sarà interessata da diverse proteste sia nel settore aereo che in quello ferroviario e navale con prevedibili disagi per i viaggiatori: orari, modalità e fasce di garanzia.

Doppio sciopero nazionale in vista con lo stop di aerei e treni rispettivamente il 21 e il 23 e 24 luglio prossimi. L’Italia infatti la prossima settimana sarà interessata da diverse proteste sia nel settore aereo che in quello ferroviario e navale con prevedibili disagi per i viaggiatori. Martedì prossimo si fermano diverse società di Handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia Easyjet mentre il giovedì e venerdì successivo protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base.

Sciopero aereo il 21 luglio

Martedì 21 luglio sciopero del settore aereo con la nuova protesta di 24 ore del personale navigante di Easyjet, dalla mezzanotte alle 23.59, e del personale della compagnia aerea Uab Dat Lt. A queste proteste si aggiungono una serie di astensioni dal lavoro di diverse società di Handling: nel dettaglio si fermano i lavoratori Gh aeroporto di Lamezia terme ( per 24 ore), quelli di Gh Napoli, Sky service e borelli Healt service di Napoli e Salerno (dalle 10.00 alle 14.00), quelli Fedex corporation aeroporto di Malpensa ( per 24 ore), quelli Geasar aeroporto di Olbia (dalle 13.00 alle 17.00), quelli Sogeaal aeroporto di Alghero (dalle 13.00 alle 17.00), e quelli Alha e Mle-Bcube aeroporto di Milano Malpensa (per 24 ore).

Sciopero nazionale dei treni il 23 e 24 luglio

Sciopero nazionale dei treni e di tutto il settore ferroviario indetto dai sindacati di base Cub trasporti/Sgb, dalle 21.00 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio e per l’intera prestazione del 24 luglio per quanto riguarda il trasporto locale su rotaia. Trenitalia comunica che sono garantiti i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui. Nel trasporto regionale, invece, istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Sciopero delle navi Gnv il 22 e 23 luglio

Non solo treni e aerei, la prossima settimana sciopero anche nel settore marittimo con lo stop dei lavoratori della compagnia Grandi Navi Veloci proclamato per il 22 e 23 luglio. La protesta è indetta da Orsa Marittimi e Csle per 24 ore, dalle 12:00 del 22 luglio alle 12:00 del 23 luglio.