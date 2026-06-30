Scioperi luglio 2026, il calendario del mese con le date degli stop di treni, mezzi pubblici e aerei

Le date degli scioperi di luglio 2026 comunicati dal Ministero dei trasporti. Proteste sia nel trasporto ferroviario che in quello aereo e nei mezzi pubblici locali: il calendario.

Una nuova serie di scioperi a luglio 2026 attende gli italiani sia nel trasporto ferroviario che in quello aereo e nei mezzi pubblici locali. Nel mese che stiamo per affrontare, infatti, sono già in programma numerose proteste dei lavoratori indette sia dai sindacati confederali che da quelli di base con inevitabili disagi per chi dovrà spostarsi in alcune date precise. Come comunica il Ministero dei trasporti, si parte il 5 luglio con numerose proteste e uno sciopero del settore aereo che coinvolgerà Easyjet, controllori di volo Enav di alcuni aeroporti e personale di Handling.

Per il settore treni, il 9 luglio si fermeranno i dipendenti ferroviari Italo mentre il 15 luglio in programma la protesta degli addetti ai servizi di ristorazione di Trenitalia. Gli scioperi di luglio 2026 si concluderanno il 23 luglio con uno sciopero di 24 ore di tutto il settore ferroviario indetto dai sindacati di base. Diversi inoltre gli scioperi del trasporto pubblico locale anche a livello regionale tra cuoi lo sciopero generale regionale in Puglia del 10 luglio.

Il calendario degli scioperi del mese di luglio 2026

5 luglio

Controllori di volo Enav aeroporto di Milano Malpensa (24 ore: dalle 00.01 alle 24.00)

Personale navigante e assistenti di volo compagnia aerea Easyjet (24 ore: dalle 00.00 alle 23.59)

Personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto Assohandlers (24 ore: dalle 00.00 alle 23.59)

Personale Adr security aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (8 ore: dalle 10.00 alle 18.00)

Personale Fedex corporation di Malpensa (4 ore: dalle 14.00 alle 18.00)

Personale Asc handling aeroporto di Catania Fontanarossa (4 ore: dalle 14.00 alle 18.00)

Personale navigante compagnia aerea UAB DAT (4 ore: dalle 13.00 alle 17:00)

6 luglio

Trasporto locale Amts di Catania (24 ore)

Trasporto locale Autolinee toscane Prato (4 ore: dalle 18.30 alle 22.30)

Personale treni Mercitalia shunting & terminal (24 ore: dalle 21.00 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio)

7 luglio

Personale ferroviario Rfi doit Palermo (8 ore: dalle 9.00 alle 17.00)

9 luglio

Personale operativo equipaggi Italo Ntv (23 ore: dalle 03.00 del 9 luglio alle 02.00 del 10 luglio)

10 luglio

Sciopero generale in Puglia (Intera giornata)

11 luglio

Trasporto locale Amat di Palermo (24 ore)

15 luglio

Addetti Trenitalia a servizi di ristorazione e logistica a bordo treno (intero turno di lavoro)

20 luglio

Trasporto locale Csc mobilità di Latina (24 ore)

Trasporto locale Autolinee toscane Firene (4 ore: dalle 19.00 alle 23.00)

23 luglio