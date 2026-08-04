Scioperi agosto 2026, il calendario con le date degli stop: per il settore trasporti scatta la franchigia

Il calendario con le date degli scioperi di agosto 2026 comunicati dal Ministero. Mese più tranquillo anche grazie al periodo di franchigia previsto dalla legge per il settore dei trasporti, treni, aerei, bus e metro.

Immagine di repertorio.

Dopo gli scioperi che hanno interessato il mese di luglio, anche ad agosto 2026 ne sono previsti diversi. Si tratterà tuttavia di un mese decisamente più tranquillo, anche grazie al periodo di franchigia previsto dalla normativa per il settore dei trasporti. In programma a livello nazionale gli stop del settore dei piloti di elicotteri e del personale del trasporto merci.

Come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti, si parte oggi, martedì 4 agosto, con lo sciopero dei piloti del settore elicotteri della società Avincis Italia indetto dai sindacati FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC e che durerà 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59. La mobilitazione avrà carattere di sciopero virtuale su tutto il territorio nazionale.

Dal 10 al 14 agosto è invece previsto un lungo stop della durata di 120 ore (dalle dalle 00.00 del 10 alle 24.00 del 14) riguardante il settore del trasporto merci, indetto dalla sigla Fao Cobas. Coinvolgerà il personale viaggiante delle aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, su mezzi pesanti.

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A livello locale invece sono previste due mobilitazioni. Una è già in corso nel porto di Livorno, dove il sindacato di base Usb ha proclamato uno sciopero dal 2 al 9 agosto (dalle 12.00 alle 16.00) che coinvolgerà le società e le cooperative operanti nello scalo per protestare contro l'assenza di misure che tutelino la salute dei lavoratori dal caldo estremo.

Ad Ascoli Piceno, nelle Marche, il 13 e il 14 agosto si fermerà il personale non viaggiante della società Coop del settore magazzini di Maltignano e Re.Ma..

Stop agli scioperi dei trasporti nel mese di agosto: scatta la franchigia

Nel mese di agosto non saranno invece previsti scioperi dei trasporti (treni, aerei, autobus o trasporto pubblico locale), grazie al periodo di franchigia previsto dalla normativa.

La legge stabilisce infatti che, durante alcuni periodi dell'anno, non possano essere proclamate astensioni dal lavoro nei settori essenziali per limitare i disagi ai cittadini. Per l'estate 2026 la franchigia interessa il trasporto ferroviario dal 27 luglio al 3 settembre, quello aereo dal 27 luglio al 5 settembre e il trasporto pubblico locale dal 28 luglio al 5 settembre.

Gli scioperi infatti riprenderanno il mese prossimo. Il 5 settembre è già previsto uno stop del trasporto pubblico locale del personale Atvo di Venezia: i lavoratori incroceranno le braccia dalle 16 alle 20.

Il calendario degli scioperi del mese di agosto 2026