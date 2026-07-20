Sciopero il 21 luglio 2026, si fermano gli aerei fino a 24 ore: orari, voli garantiti e compagnie interessate

Lo sciopero degli aerei riguarda il personale della compagnia aerea EasyJet e il personale DAT LT ma il 21 luglio si fermano anche alcuni lavoratori del settore handling di diversi aeroporti.

Domani, martedì 21 luglio, è in programma uno sciopero degli aerei che riguarderà nello specifico il personale della compagnia aerea EasyJet e il personale DAT LT, impegnati in una lunga battaglia sindacale sul rinnovo contrattuale. Come segnala il Ministero dei trasporti, nella stessa giornata si fermano anche alcuni lavoratori del settore handling di diversi aeroporti. Potrebbero quindi verificarsi disagi per chi viaggia con possibilità di ritardi o cancellazioni dei voli anche se Enac ha pubblicato le liste dei voli garantiti.

Sciopero aereo il 21 luglio, gli orari e le modalità della protesta

Lo sciopero aereo easyJet andrà avanti per l'intera giornata del 21 luglio, dalla mezzanotte alle 23:59. Lo stesso orario interesserà anche la protesta del personale navigante della compagnia aerea UAB DAT LT. Nella stessa giornata però previste anche una serie di proteste a livello locale del personale delle società di handling di vari aeroporti italiani.

Si fermano sempre per 24 ore gli addetti della società SACAL GH dell‘aeroporto di Lamezia Terme, della società Fedex e il personale della società ALHA E MLE-BCUBE dell'aeroporto di Milano Malpensa. Sciopero di quattro ore, dalle 10 alle 14, invece per il personale aeroportuale Gh Napoli e sky service di Napoli e Salerno. Stop di quattro ore anche per il personale Geasar dell'aeroporto di Olbia e dell'aeroporto di Alghero che si fermano però dalle 13:00 alle 17:00.

L'elenco dei voli garantiti Enac per gli scioperi EasyJet e personale DAT

In occasione dello sciopero degli aerei del 21 luglio, l'ente nazionale per l'aviazione civile Enac ha pubblicato un elenco di voli indispensabili e quindi garantiti. In ogni caso garantiti tutti i voli in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00.

Per quanto riguarda EasyJet, Inoltre garantiti i seguenti voli di collegamento con le isole e intercontinentali

EJU 4127 NAPOLI (LIRN) CAGLIARI (LIEE)

EJU 4128 CAGLIARI (LIEE) NAPOLI (LIRN)

EJU 3535 MALPENSA (LIMC) CATANIA (LICC)

EJU 3634 CATANIA (LICC) MALPENSA (LIMC)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3993 MALPENSA (LIMC) CAPO VERDE (GVAC)

EJU 3893 MALPENSA (LIMC) HURGHADA (HEGN)

Per la compagnia aerea UAB DAT LT, invece garantiti i seguenti voli di collegamento con le isole:

DAT 1802 LAMPEDUSA (LICD) PALERMO (LICJ)

DAT 1807 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1821 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

Le motivazioni dello sciopero e come richiedere i rimborsi

Lo sciopero EasyJet del 21 luglio si innesta in una lunga battaglia sindacale per il rinnovo del contratto scaduto da oltre nove mesi e in un contesto di relazione industriale in forte deterioramento. La protesta è solo l'ultima di una lunga serie di stop proclamati dai vari sindacati e questa volta è stata indetta dal Sindacato di Base USB lavoro privato. Lo stesso sindacato ha indetto la protesta anche del personale Navigante della società UAB DAT LT – SEDE SECONDARIA ITALIANA. La protesta per l’adeguamento degli stipendi, per una diversa programmazione dei turni e dei riposi e per il riconoscimento dell’anzianità aziendale

In caso di volo cancellato a causa di sciopero, si può rinunciare al viaggio con il rimborso del biglietto. In questo caso, la compagnia fornisce un link nel messaggio di cancellazione per inoltrare la richiesta. In alternativa si può richiedere un volo di riprotezione gratuita in un altro orario, in questo caso si deve verificare tramite la compagnia se sono disponibili soluzioni alternative.