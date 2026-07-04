Sciopero il 5 luglio, si fermano gli aerei per 24 ore: orari, compagnie interessate e voli garantiti

Domani, domenica 5 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo che coinvolgerà anche il personale di volo di EasyJet. Restano garantiti i voli nelle fasce 7-10 e 18-21. Cub Trasporti ha già annunciato la cancellazione di 36 voli a Malpensa e 20 a Linate. La protesta punta a ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità per i lavoratori del settore.

Domani, domenica 5 luglio si preannuncia una giornata complicata per chi deve volare. È in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 ore che coinvolgerà il personale delle aziende del comparto aeroportuale, dell'handling e dell'indotto, a cui si aggiunge lo stop nazionale di piloti e assistenti di volo di EasyJet. I disagi potrebbero interessare numerosi scali italiani, anche se restano garantite le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Intanto Cub Trasporti ha già annunciato la cancellazione preventiva di 56 collegamenti negli aeroporti milanesi: 36 a Malpensa e 20 a Linate. La protesta è stata proclamata per rivendicare migliori condizioni di lavoro, tra cui il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale e il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per il lavaggio degli indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, con la richiesta del pagamento degli arretrati maturati dal 2007.

Sciopero degli aerei il 5 luglio, voli fermi per 24 ore: motivazioni e modalità

Lo sciopero nazionale è stato proclamato da Cub Trasporti e interesserà, dalle 00:00 alle 23:59 di domenica 5 luglio, il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto. Alla mobilitazione si affiancherà quella del personale navigante di EasyJet – piloti e assistenti di volo – indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Anpac e Usb Lavoro Privato, anch'essa per l'intera giornata.

Per quanto riguarda le motivazioni della protesta spiccano richieste di carattere economico e contrattuale, tra cui il riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale e il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per il lavaggio degli indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, oltre al pagamento degli arretrati.

Gli orari dello sciopero degli aerei il 5 luglio

L'agitazione nazionale durerà 24 ore, dalla mezzanotte alle 23:59 di domenica 5 luglio. Nonostante lo sciopero, l'Enac ricorda che sono previste le consuete fasce orarie di tutela, durante le quali i voli devono essere effettuati regolarmente. Vale a dire dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Al di fuori di queste finestre potrebbero quindi verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche operative.

Le compagnie e gli aeroporti interessati dallo sciopero

Oltre allo sciopero nazionale del comparto aeroportuale, sono previste diverse agitazioni locali.EasyJet sarà una delle compagnie maggiormente coinvolte per effetto dello sciopero nazionale del personale navigante.

Negli aeroporti sono inoltre previste le seguenti astensioni:

Milano Malpensa : sciopero di 24 ore del personale Enav, sciopero di 4 ore (13-17) di altro personale Enav e stop di 4 ore (14-18) del personale FedEx;

: sciopero di 24 ore del personale Enav, sciopero di 4 ore (13-17) di altro personale Enav e stop di 4 ore (14-18) del personale FedEx; Roma Fiumicino e Ciampino : sciopero di 8 ore (10-18) del personale Adr Security;

: sciopero di 8 ore (10-18) del personale Adr Security; Catania Fontanarossa: sciopero di 4 ore (14-18) del personale Asc Handling.

Gli effetti potrebbero comunque estendersi anche ad altri aeroporti italiani per il coinvolgimento dei servizi di assistenza a terra. Cub Trasporti ha inoltre comunicato la cancellazione preventiva di 36 voli a Malpensa e 20 a Linate.

Come richiedere il rimborso in caso di voli cancellati e ritardi

In caso di cancellazione, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione su un volo alternativo, secondo quanto previsto dal regolamento europeo. Se il volo viene operato con un ritardo di almeno tre ore per cause che non rientrano nelle circostanze eccezionali, può inoltre spettare una compensazione economica compresa tra 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta.

Tuttavia, quando il disservizio è causato da uno sciopero esterno alla compagnia aerea, la compensazione pecuniaria potrebbe non essere dovuta, mentre restano garantiti il diritto all'assistenza e, nei casi previsti, al rimborso o al volo alternativo. Prima di recarsi in aeroporto è consigliabile verificare lo stato del proprio volo sul sito o sull'app della compagnia aerea.