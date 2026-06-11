Sciopero treni l’11 e 12 giugno, si fermano Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia

Oggi 11 e domani 12 giugno è in programma uno sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario e del personale degli appalti ferroviari. Possibili disagi per Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord, con ritardi e cancellazioni. La protesta è stata proclamata dai sindacati di base, mentre è stato sospeso lo sciopero di 8 ore indetto dai sindacati confederali.

L’11 e il 12 giugno 2026 è in programma un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario e del personale delle imprese degli appalti ferroviari. L’agitazione potrebbe provocare disagi alla circolazione dei treni di Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord, con possibili cancellazioni e ritardi su tratte regionali e a lunga percorrenza.

Nelle ultime ore, va precisato, il quadro si è modificato: è stato infatti sospeso lo sciopero di 8 ore inizialmente proclamato dai sindacati confederali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa e Fast) contro il bando di gara per l’assegnazione dei servizi Intercity, previsto nella fascia 9.01-17. La decisione è arrivata dopo un confronto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Resta invece confermato lo sciopero di 23 ore indetto dai sindacati di base, tra cui Cub, Cat e Assemblea PdB e PdM, che coinvolgerà l’intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Il Ministero dei Trasporti ha sottolineato in una nota di aver “ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati”, evidenziando come la sospensione dello sciopero confederale rappresenti un segnale positivo del confronto istituzionale.

Nonostante la revoca parziale, i disagi restano possibili su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle ore di punta e sui collegamenti regionali e pendolari.

Sciopero dei treni l'11 e 12 giugno, motivazioni e modalità della protesta

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base del settore ferroviario per una durata complessiva di 23 ore, dalle 3.00 dell’11 giugno alle 2.00 del 12 giugno 2026.

La protesta coinvolge personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, oltre agli addetti delle imprese in appalto ferroviario. Le motivazioni riguardano condizioni di lavoro, organizzazione dei turni e rivendicazioni contrattuali.

Va ricordato, ancora una volta, che l’agitazione di 8 ore proclamata dai sindacati confederali per la stessa giornata è stata successivamente sospesa dopo un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Orari e durata dello sciopero del trasporto ferroviario l'11 e 12 giugno

Lo sciopero nazionale inizierà alle 3.00 dell’11 giugno 2026 e terminerà alle 2.00 del 12 giugno 2026.

Durante l’agitazione potranno verificarsi cancellazioni, variazioni e ritardi su Frecce, Intercity e treni regionali. Le informazioni aggiornate sono disponibili sui canali ufficiali delle aziende ferroviarie.

L'elenco dei treni garantiti da Trenitalia per Frecce, Intercity e regionali

Trenitalia garantisce una parte dei collegamenti anche durante lo sciopero, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Per i treni regionali sono assicurate le fasce di garanzia nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nei convogli a lunga percorrenza, come Frecce e Intercity, restano attivi solo i servizi inseriti nell’elenco ufficiale dei treni garantiti.

La lista dei treni garantiti Italo

Anche Italo è coinvolta nello sciopero nazionale. Non sono previste fasce orarie di garanzia, ma solo la circolazione dei treni presenti nell’elenco dei servizi minimi assicurati.

I passeggeri devono quindi verificare in anticipo la presenza del proprio treno nella lista ufficiale per evitare cancellazioni improvvise.

Fasce di garanzia Trenord e treni garantiti l'11 e 12 giugno

Trenord conferma lo sciopero dalle 3 dell’11 giugno alle 2 del 12 giugno 2026. Sono previsti possibili disagi su tutta la rete regionale, suburbana e aeroportuale.

Restano attive le fasce di garanzia: 6.00 – 9.00 e 18.00 – 21.00.

Durante queste finestre sono assicurati i collegamenti essenziali per pendolari e studenti. Previsti inoltre servizi sostitutivi su bus per alcune tratte aeroportuali da e per Malpensa.

Come richiedere il rimborso dei biglietti in caso di ritardi o cancellazioni

In caso di cancellazione o ritardo significativo dovuto allo sciopero, i passeggeri possono richiedere il rimborso del biglietto secondo le condizioni previste da ciascun operatore.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio sui treni Intercity e Frecce possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato. Per i treni Regionali, invece, il rimborso è possibile fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso.