Sciopero aerei 13 giugno, a rischio EasyJet e aeroporti di Verona e Milano Linate: orari e voli garantiti Enac

Lo sciopero degli aerei di oggi 13 giugno coinvolge per 18 ore tutto il personale della compagnia EasyJet ma anche i controllori di volo dell’aeroporto di Verona e alcuni dipendenti dello scalo di Milano Linate.

Oggi, sabato 13 giugno, è in programma uno sciopero degli aerei che riguarda principalmente la compagnia aerea EasyJet e alcuni aeroporti italiani come Milano Linate e Verona, come conferma il ministero dei trasporti. Disagi dunque per i viaggiatori anche se l’Enac ha comunicato una lista dei voli garantiti durante le proteste che avranno vari orari e andranno avanti per l’intera giornata, dalle ore 6:00 alle ore 24:00.

Sciopero dei voli il 13 giugno, motivazioni e modalità della protesta

Lo Sciopero dei voli il 13 giugno riguarda più proteste. EasyJet è interessata da uno sciopero indetto sia dai sindacati confederali FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/ANPAC sia dal sindacato di base Usb per il rinnovo del contratto. Il sindacato denuncia "relazioni industriali al collasso" e "problematiche operative" e spiega : "Non è uno sciopero contro i passeggeri. È uno sciopero per il nostro lavoro, per il nostro contratto, per il nostro futuro". Disagi previsti anche per chi viaggia con altri vettori a causa della protesta dei controllori di volo dello scalo di Verona, indetto da UILT-UIL/FAST-CONFSAL-AV e RSA, e dallo stop del personale dell'handling dello scalo di Malpensa che rallenterà imbarchi, sbarchi e smistamento bagagli.

Orari dello sciopero e aeroporti interessati

Nel dettaglio, si fermano sia piloti e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet, che protestano per 18 ore, dalle ore 6:00 alle ore 24:00, sia i lavoratori e i controllori di volo Enav dell’aeroporto di Verona, che si fermano con le stesse modalità, sia i lavoratori della società Sky service operante presso lo scalo di Milano Linate, che si fermano per 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00. Revocato invece lo sciopero Sogaer per l’aeroporto di Cagliari.

L'elenco dei voli garantiti Enac

A seguito dello sciopero del personale navigante, piloti e assistenti di volo EasyJet per il 13 giugno, l’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha pubblicato un elenco dei voli garantiti e ricordato le fasce di garanzia. Saranno effettuati infatti tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Garantiti inoltre i seguenti voli:

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4101 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4113 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

voli intercontinentali: