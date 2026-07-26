Entra a casa della ex e con l’accendino dà fuoco al materasso: un vicino vede il fumo e salva la donna

Verso le 21.30 di ieri 25 luglio a Treviso un uomo si è presentato a casa della ex compagna e al termine di una lite ha dato fuoco alla casa della donna. Un vicino ha sentito le urla: è entrato nell’appartamento e ha salvato al donna.

immagine di repertorio

Si è presentato a casa della ex compagna e al termine di una lite ha dato fuoco alla casa della donna. È accaduto a Treviso attorno alle 21.30 di ieri 25 luglio: l'uomo è stato arrestato, la ex si trova invece ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, oltre alle forze dell'ordine, per spegnere in poco tempo le fiamme.

Stando alle prime informazioni dell'accaduto, l'incendio è stato appiccato dall'uomo dando fuoco al materasso utilizzando un accendino. In precedenza lo aveva cosparso di liquido infiammabile. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa che ha sentito la donna gridare e chiedere aiuto.

Quando anche i sanitari del 118 sono arrivati nella casa hanno soccorso la donna e poi l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso: aveva infatti inalato i fumi dell'incendio ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Un vicino di casa della vittima non si è solo attivato a chiamare il 112 ma non appena ha sentito la coppia litigare violentemente è entrato nell’appartamento e ha trascinato la donna fuori dall'abitazione.

Leggi anche Uccide la ex Tania Sperindio e aspetta i carabinieri vicino al cadavere: due ore prima giocava a carte al circolo

L'ex compagno ora è stato arrestato, dovrà difendersi dal reato di incendio doloso. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire se la donna ha subito altri tipi di maltrattamenti o violenze.