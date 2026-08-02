Ceuta, scattano i controlli sui voli dalla Spagna: cosa cambia negli aeroporti e chi rischia le code

Il governo italiano sospende temporaneamente l’Accordo di Schengen con Madrid dopo le tensioni nell’exclave spagnola. La Polizia di Stato avvia le verifiche sui passeggeri extra-UE, ma i sindacati lanciano l’allarme sul sovraccarico di lavoro e sulle possibili code negli scali nel pieno delle vacanze estive.

La decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente la libera circolazione garantita dal Trattato di Schengen per i collegamenti provenienti dalla Spagna sta generando forti tensioni operative nei principali snodi di trasporto del Paese. La misura, adottata dall'esecutivo dopo i recenti fatti di Ceuta, pur trattandosi di un'area geograficamente distante e priva di confini diretti con l'Italia, punterebbe a "monitorare gli ingressi da quell'area", ma si scontra con il picco del traffico turistico tipico del mese di agosto. L'ordinanza del Ministero dell'Interno prevede il ripristino temporaneo delle verifiche ai valichi di frontiera marittimi e aerei per l'intero mese. Una scelta motivata da "ragioni di sicurezza nazionale", ma che rischia di impattare in modo significativo sulla fluidità degli spostamenti in uno dei periodi di maggiore affollamento dell'anno.

Come funzionano i controlli e quali passeggeri sono interessati

La misura approvata dal Viminale non equivale a un blocco totale delle frontiere, ma a un dispositivo di verifica:

Passeggeri coinvolti: Le verifiche sono destinate esclusivamente ai cittadini di Paesi terzi (extra-UE) in arrivo dal territorio spagnolo. Il personale di Polizia è incaricato di accertare il possesso dei requisiti e dei documenti idonei alla circolazione nell'area Schengen.

Le verifiche sono destinate esclusivamente ai cittadini di Paesi terzi (extra-UE) in arrivo dal territorio spagnolo. Il personale di Polizia è incaricato di accertare il possesso dei requisiti e dei documenti idonei alla circolazione nell'area Schengen. Modalità operative: Negli scali principali, tra cui Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate, i controlli avvengono "a campione" direttamente ai gate di sbarco. L'ispezione approfondita scatta soltanto in presenza di anomalie documentali o sospetti.

Negli scali principali, tra cui Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate, i controlli avvengono "a campione" direttamente ai gate di sbarco. L'ispezione approfondita scatta soltanto in presenza di anomalie documentali o sospetti. Nessun impatto per i cittadini UE: I viaggiatori con cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea, così come chi viaggia dall'Italia verso la Spagna, non sono soggetti a restrizioni supplementari.

Le proteste del sindacato di polizia e il nodo dell'organico

L'applicazione del piano ha immediatamente sollevato contestazioni da parte delle rappresentanze dei lavoratori della Polizia di Stato. Il Silp Cgil ha inviato una nota formale al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per denunciare l'insostenibilità operativa delle nuove disposizioni. Il punto critico evidenziato dal sindacato riguarda la concomitanza tra l'aumento dei carichi di lavoro e la periodica fruizione dei congedi estivi da parte degli agenti. La combinazione tra Uffici di Polizia di frontiera già sotto organico, l'obbligo di reportistica quotidiana e il flusso imponente di passeggeri ad agosto rischia di compromettere la tenuta del servizio.

Particolari sofferenze sono state segnalate negli aeroporti regionali ad alto traffico come Bari, Pisa e Bologna, per i quali il sindacato chiede un invio immediato di personale in aggregazione a supporto dei presidi esistenti.