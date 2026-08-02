Precipita un aereo in Perù, 13 morti: tra le vittime anche 7 turisti italiani

13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo diretto al sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù. Dei turisti morti 7 sono italiani. Gli altri sono due spagnoli e due tedeschi. Tra le vittime anche due persone dell’equipaggio.

Tragedia in Perù. 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo diretto al sito archeologico delle Linee di Nazca. Lo riferisce la polizia. Il maggiore di polizia Jorge Andrade ha spiegato: "Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell’equipaggio sono deceduti".

Stando alle prime informazioni, dei turisti morti 7 sono italiani. Gli altri sono spagnoli e tedeschi. Resta ancora da capire con certezza cosa sua successo: al momento sembrerebbe che il velivolo ieri primo agosto era decollato dall’aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei. Dopo circa un'ora però ha perso il controllo del traffico aereo e ha dichiarato l'emergenza verso le 13. Pochi attimi dopo si è schiantato nella zona di Pueblo Viejo, nella provincia di Nazca. Tutte le persone a bordo sono subito morte. Fonti di Rpp hanno confermato che 11 delle 13 vittime erano turisti stranieri: sette italiani, due tedeschi e due spagnoli. Infine due peruviani che lavoravano sul velivolo. L’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.

Gli italiani che erano a bordo facevano parte di due famiglie. Sono già stati identificati: sono Elena Sala (58 anni); Matteo Gianturco (24 anni); Lorenzo Angelucci (24 anni); Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni); Paolo Gianturco (59 anni); Pietro Gianturco (18 anni). Purtroppo per loro non c'è stato più nulla da fare. Appena sono arrivati sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altre che dichiarare l'assenza di sopravvissuti. L'aereo infatti era completamente avvolto nelle fiamme.

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