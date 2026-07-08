Tenta di baciare assistente di volo sul collo su un aereo Ryanair: passeggero 30enne arrestato

I fatti sono avvenuti lo scorso 29 giugno su un volo Ryanair partito da Londra Stansted e diretto a Palma di Maiorca. Un turista britannico di 30 anni, pesantemente ubriaco, ha tentato di baciare sul collo un assistente di volo. All’atterraggio l’uomo è stato lasciato andare perché la vittima inizialmente non voleva denunciare. Ma il giorno dopo è stato arrestato mentre tentava di imbarcarsi sul volo di ritorno.

Il momento dell'arresto

Ha trasformato un volo low-cost in un incubo per l’equipaggio. È successo il 29 giugno su un Ryanair partito da Londra Stansted e diretto a Palma di Maiorca. Un 30enne britannico, già parecchio alticcio prima ancora di decollare, ha iniziato a dare spettacolo. Prima ha ‘flirtato' pesantemente con un assistente di volo, l'ha tampinato e, a un certo punto, ha tentato di baciarlo sul collo.

Il pilota, resosi conto della gravità della situazione, non ci ha pensato due volte, chiedendo l’intervento della polizia. Quando l’aereo è atterrato a Maiorca, gli agenti della Guardia Civil erano già pronti sulla pista. Ma la storia, a questo punto, ha preso una piega quasi surreale.

L’assistente di volo, inizialmente sotto shock, dice di non voler sporgere denuncia. Forse per stanchezza, forse per non complicarsi ulteriormente la vita. Risultato? Il turista viene identificato ma lasciato andare. Scende dall’aereo, supera i controlli e scompare nel nulla. Per un attimo sembra l’abbia fatta franca.

Peccato che il giorno dopo, mentre tenta di imbarcarsi sul volo di ritorno, la musica cambia. Lo steward ci ripensa e decide di formalizzare la denuncia. La polizia quindi lo arresta ufficialmente: l'uomo viene comunque rilasciato su cauzione, ma con un’indagine in corso per aggressione sessuale. In alcune riprese lo si vede mentre veniva portato in aula in pantaloncini e manette, scortato da due agenti della Guardia Civil.

Al momento non si sa nemmeno se sia ancora a Maiorca o se gli abbiano permesso di rientrare in Inghilterra.

Purtroppo episodi del genere su voli verso le Baleari non sono rarissimi. Nel luglio 2024 un altro britannico, Mark Turnbull di 43 anni, è stato condannato (con pena sospesa) per aver palpeggiato un assistente di volo sullo stesso tragitto Newcastle-Palma: gli aveva pizzicato un capezzolo e afferrato i glutei mentre il poveretto spingeva il carrello delle bibite. Anche in quel caso passeggeri e equipaggio avevano dovuto immobilizzarlo.