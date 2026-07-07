Francesco Renga fatto scendere da un aereo Ryanair dopo una discussione con gli steward

Un video circolato in rete mostra il cantante Francesco Renga mentre viene fatto scendere da un volo Ryanair in seguito a una discussione con gli steward a bordo. L’artista era accompagnato da un assistente.

Un video pubblicato da Quotidiano Nazionale mostra Francesco Renga mentre scende da un aereo. Secondo la ricostruzione del giornale, il cantante sarebbe stato allontanato da un volo Ryanair Brindisi – Orio al Serio pochi minuti prima del decollo.

Secondo il racconto di alcuni passeggeri presenti a bordo, che hanno filmato con uno smartphone la scena del cantante e del suo assistente intenti a percorrere il corridoio per avvicinarsi alla porta di uscita, le tensioni tra Renga e il personale addetto ai controlli sarebbero cominciate già durante l’imbarco a causa delle dimensioni di una valigia, ritenuta troppo ingombrante per essere trasportata in cabina (dovrebbe essere la stessa borsa di pelle marrone che il cantante indossa a tracolla e che si vede nel video). Per questo motivo, dopo un’animata discussione con gli operatori, il cantante sarebbe stato costretto a pagare un sovrapprezzo per poterla imbarcare con sè.

Una volta a bordo, Renga si sarebbe seduto al proprio posto come previsto per poi iniziare una discussione con gli steward e alcuni passeggeri seduti poco lontano, lamentando il ritardo accumulato dal volo, pari a circa 30 minuti rispetto alla tabella di marcia. Richiamato alla calma da uno steward, secondo quanto riportato, il cantante lo avrebbe insultato.

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A quel punto, con l’aereo già in fase di rullaggio sulla pista, l’equipaggio avrebbe deciso di interrompere la procedura di partenza e tornare al gate, dove l’artista e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere perché ritenuti non nelle condizioni idonee per affrontare il volo.

Fanpage.it, prima che il video pubblicato da Quotidiano Nazionale fosse diffuso, aveva contattato l’ufficio stampa dell’artista per un commento. I collaboratori di Renga hanno però smentito ogni indiscrezione, precisando che non ci sarebbe stata alcuna lite.