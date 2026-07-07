Iran, la guerra in diretta: continuano i funerali di Khamenei a Teheran, è il terzo giorno di cerimonia

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 7 luglio, in tempo reale. Continuano i funerali di Ali Khamenei: Teheran è al suo terzo giorno di cerimonie per la morte del leader supremo iraniano. Un proiettile "non identificato" ha colpito una petroliera, provocando un incendio a bordo di una nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz. L'attacco avrebbe provocato un incendio sulla nave che viaggiava verso sud.
Petroliera colpita da un "proiettile non identificato" nella regione dello Stretto di Hormuz
Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz. A dirlo è l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. "Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro. L'impatto ha provocato un incendio. La nave viaggiava in direzione sud", ha dichiarato l'UKMTO, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 7 luglio
Terzo giorno di funerali a Teheran per la Guida Suprema Ali Khamenei: il figlio Mojitaba, ha preso il suo posto. Una petroliera è stata invece colpita al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO ha parlato di un "proiettile non identificato" che ha causato un incendio a bordo dell'imbarcazione. Non sono state citate vittime o effetti ambientali dell'attacco.