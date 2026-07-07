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Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta: continuano i funerali di Khamenei a Teheran, è il terzo giorno di cerimonia

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: terzo giorno di funerali per la guida suprema iraniana Ali Khamenei. Petroliera colpita da un proiettile vicino allo stretto di Hormuz.

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7 Luglio 2026 , 07:41
A cura di Gabriella Mazzeo
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 7 luglio, in tempo reale. Continuano i funerali di Ali Khamenei: Teheran è al suo terzo giorno di cerimonie per la morte del leader supremo iraniano. Un proiettile "non identificato" ha colpito una petroliera, provocando un incendio a bordo di una nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz. L'attacco avrebbe provocato un incendio sulla nave che viaggiava verso sud.

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Guerra tra Iran, Usa e Israele
07:50

Petroliera colpita da un "proiettile non identificato" nella regione dello Stretto di Hormuz

Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz. A dirlo è l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. "Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro. L'impatto ha provocato un incendio. La nave viaggiava in direzione sud", ha dichiarato l'UKMTO, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali.

A cura di Gabriella Mazzeo
07:47

Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 7 luglio

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Terzo giorno di funerali a Teheran per la Guida Suprema Ali Khamenei: il figlio Mojitaba, ha preso il suo posto. Una petroliera è stata invece colpita al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO ha parlato di un "proiettile non identificato" che ha causato un incendio a bordo dell'imbarcazione. Non sono state citate vittime o effetti ambientali dell'attacco.

A cura di Gabriella Mazzeo
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