Iran, la guerra in diretta: continuano i funerali di Khamenei a Teheran, è il terzo giorno di cerimonia

Un "proiettile non identificato" ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz. A dirlo è l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO. "Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro. L'impatto ha provocato un incendio. La nave viaggiava in direzione sud", ha dichiarato l'UKMTO, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali.