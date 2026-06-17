Aereo precipita su un’autostrada in Texas e prende fuoco: un morto, automobilisti salvano i passeggeri

Un jet privato è precipitato su un’autostrada di Laredo, in Texas, dopo lo schianto contro una barriera. Il velivolo ha preso fuoco e una persona è morta, mentre gli altri passeggeri sono stati aiutati da alcuni automobilisti intervenuti per rompere i finestrini e favorire la fuga. A bordo c’erano sei persone.

Un jet privato è precipitato su un’autostrada di Laredo, nello Stato USA del Texas, finendo contro una barriera e prendendo fuoco. L’incidente è avvenuto martedì sera 16 giugno sulla Loop-20, intorno alle 22 (ora locale), e ha coinvolto un Cessna Citation Latitude bimotore con sei persone a bordo. Una persona è morta, mentre le altre sono riuscite a lasciare il velivolo anche grazie all’intervento di alcuni automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso.

Dopo lo schianto, diverse persone sono scese dalle proprie auto e hanno raggiunto l’aereo, avvolto dalle fiamme, provando a rompere i finestrini per permettere agli occupanti di uscire. Le immagini diffuse dai testimoni mostrano il jet ribaltato su un fianco, con il fuoco che ha distrutto la parte posteriore e una grande colonna di fumo visibile dalla strada. La coda del velivolo è stata completamente separata dalla fusoliera.

Ad assistere alla scena c’era Zayra Garza, un’estetista che in quel momento stava accompagnando a casa alcuni colleghi. La donna ha raccontato di aver visto una persona all’interno dell’aereo cercare di rompere il finestrino della cabina di pilotaggio per tentare la fuga. Anche il marito è intervenuto per aiutare, poco prima dell’apertura della porta del velivolo.

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Sembrava una scena di un film. Ero scioccata", ha raccontato Garza. "Quello che mi preoccupava era il fuoco. Ero preoccupata che potesse esplodere in qualsiasi momento".

Secondo il suo racconto almeno tre persone sone uscite rapidamente dall’aereo, seguite da quella che sembrava essere il pilota. Un altro membro dell’equipaggio avrebbe invece cercato di estrarre una persona apparentemente priva di sensi.

Non sono stati segnalati feriti tra gli automobilisti presenti sulla strada, mentre cinque agenti intervenuti sul posto sono stati portati in ospedale per problemi legati all’inalazione di fumo. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi.

Secondo i dati di FlightAware, il jet era partito dall’aeroporto internazionale di Los Cabos, in Messico, alle 18:19 ora locale. La causa dell’incidente resta ancora da chiarire. La compagnia NetJets – di proprietà di Berkshire Hathaway, la società di Warren Buffett – ha confermato il coinvolgimento di un proprio aereo e ha fatto sapere di collaborare con le autorità